FC Barcelona do pierwszego starcia z Paris Saint-Germain podchodziła nieco osłabiona. W pierwszym składzie bowiem brakowało Pedriego, który dopiero wrócił po urazie mięśniowym. Absencje widzieliśmy także po stronie PSG. W wyjściowym składzie zabrakło bowiem Achrafa Hakimiego , a więc pewnie jednego z najlepszych prawych obrońców na świecie. Jego nieobecność była niesamowicie widoczna. Zastępujący go na tej pozycji z konieczności Marquinhos wyraźnie nie radził sobie z wypełnianiem obowiązków Marokańczyka.

Lepiej bez swoich gwiazd poradziła sobie Barcelona. "Duma Katalonii" przyjechała do Paryża z ofensywnym nastawieniem, które przełożyło się na murawę. Po pierwszej połowie "Blaugrana" prowadziła tylko 1:0, a ten wynik pozostawiał olbrzymi niedosyt. W drugą połowę zdecydowanie lepiej weszli ówcześni gospodarze i po chwili z 0:1 zrobiło się 2:1, Barcelona musiała gonić. Ta sztuka jej się udała i ostatecznie do domu wróciła nawet z maleńką zaliczką, bo podopieczni Xaviego wygrali 3:2.

Kosmiczne widowisko w Katalonii. Czerwona kartka i dwa gole

W tamtym spotkaniu bardzo słabo zaprezentował się Kylian Mbappe , który do Katalonii przyjechał na swój być może ostatni mecz w Lidze Mistrzów w barwach Paris Saint-Germain, bo wszystko wskazuje na to, że po sezonie odejdzie z klubu. Spotkanie rewanżowe zapowiadało się być może nawet lepiej niż ten pierwszy mecz na Parc des Princes.

Młody Hiszpan zagrał idealnie na nogę Raphinhi. Brazylijczyk idealnie dołożył stopę i piłka wpadła do siatki. Chwilę później swoją sytuację miał Robert Lewandowski . Polak jednak wyraźnie przestrzelił i na tym koniec pozytywów po stronie gospodarzy. W 29 minucie lewym skrzydłem w kierunku bramki Barcelony popędził Bradley Barcola . Francuza dogonił Ronald Araujo , który zdecydował się jednak na faul. Sędzia nie zastanawiał się ani chwili i wyrzucił Urugwajczyka, oceniając, że była to klarowna sytuacja do strzelenia gola.

Koncert Paris Saint-Germain. Barcelona na kolanach

To nie był koniec emocji. FC Barcelona ruszyła do ataku, bo nie miała innego wyjścia. Trzeba przyznać, że "Duma Katalonii" miała swoje okazje, a jedną z nich zepsuł Lewandowski, gdy zamiast podawać, strzelał. Zaraz po tej akcji z zabójczą kontrą wyszli goście. Piłka trafiła do Mbappe. Ten najpierw został zatrzymany przez bramkarza Barcelony, ale przy dobitce Francuz Niemiec nie miał już nic do powiedzenia i PSG wyszło na prowadzenie 4:1. W tamtym momencie już jasne było, że PSG zagra w półfinale Ligi Mistrzów. Barcelona walczyła, ale w dziesiątkę nie była w stanie stawić czoła rozpędzonemu rywalowi.