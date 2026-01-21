Barcelona mogła być za burtą. 4 gole i czerwona kartka. Pajor z nokautującym ciosem

Od początku roku Ewa Pajor udowadnia swoją znakomitą dyspozycję. W pierwszym tegorocznym starciu żeńska drużyna FC Barcelony rozbiła w lidze aż 12:1 zespół Madrid CFF. Kapitanka reprezentacji Polski zanotowała w tym spotkaniu aż cztery trafienia. Udany był również kolejny mecz z Atletico Madryt. Mistrzynie Hiszpanii wygrały 5:0, a Pajor strzeliła jedną z bramek.

Polka w ostatnim spotkaniu ligowym nieoczekiwanie nie podniosła się z ławki rezerwowych. Barcelona wygrała 2:0 z Alhama FC, drużyną walczącą o utrzymanie w lidze. Szkoleniowiec "Dumy Katalonii" Pere Romeo pozostawił Pajor w odwodzie, oszczędzając ją na środowy półfinał Superpucharu Hiszpanii z Athletikiem Bilbao.

W starciu z drużyną z Kraju Basków Barcelona jest zdecydowanym faworytem. W tym sezonie oba zespoły zmierzyły się raz - wówczas zakończyło się kanonadą. Barcelona wygrała aż 8:1, prowadząc do przerwy 4:0. Pajor tym meczu zanotowała dublet oraz jedną asystę.

W Castellon nie mogło być mowy o innym scenariuszu - Pajor półfinałowe spotkanie Superpucharu Hiszpanii rozpoczęła w wyjściowym składzie Barcelony. Zawodniczkom jeszcze przed meczem doskwierał silny wiatr oraz opady deszczu. Od pierwszej minuty sytuacja nie ulegała poprawie.

Niespodziewany rzut karny, a potem spodziewany zwrot. Nie przeszkodziła nawet czerwona kartka

Przebieg spotkania od samego początku był łatwy do przewidzenia. Zawodniczki Barcelony zdecydowanie przeważały pod kątem posiadania piłki. Jakikolwiek przechwyt po stronie ich przeciwniczek uruchamiał natychmiastowy pressing. W kolejnych minutach trwało oczekiwanie, kiedy defensywa zawodniczek z Bilbao ugnie się pod naporem faworytek.

Nieoczekiwanie prowadząca to spotkanie Elisabeth Calvo w 22. minucie podyktowała rzut karny dla Athletiku. Szkoleniowiec Barcelony zawnioskował o interwencję systemu VAR, twierdząc, że Mapi Leon nie faulowała przeciwniczki. Sędzina po skorzystaniu z wideoweryfikacji podtrzymała swoją decyzję. Zespół z Bilbao na niespodziewanie prowadzenie wyprowadziła Nerea Nevado.

Na odpowiedź trzeba było czekać dziesięć minut. Najpierw mocno, lecz w słupek z ostrego kąta strzeliła Alexia Putellas. Futbolówka bardzo szybko wróciła przed pole karne, skąd Ona Batlle sprytnym uderzeniem wsadziła bramkarce Athletiku futbolówkę "za kołnierz". Asystę przy tym trafieniu zanotowała Irene Paredes.

Zawodniczki z Kraju Basków z korzystnego rezultatu cieszyły się wyjątkowo krótko. Cztery minuty po trafieniu Batlle "wszystko wróciło do normy", czyli Barcelona objęła prowadzenie. Tym razem wykazała się ta, która asystowała przy pierwszym trafieniu. Po wrzutce z rzutu rożnego dynamicznie w pole karne wbiegała kompletnie niepilnowana Claudia Pina. Jej uderzenie głową bramkarka odbiła przed siebie, ale przy dobitce Paeredes była już bezradna.

Pod koniec pierwszej połowy nastąpił jednak wielki zwrot. Za uderzenie łokciem przeciwniczki z boiska wyrzucona została pomocniczka FC Barcelony Kika Nazareth. Od tego momentu mistrzynie Hiszpanii musiały radzić sobie w osłabieniu. Nie wywarło to ogromnego wpływu na dalszy przebieg spotkania. W 68. minucie swój wielki moment miała Ewa Pajor. Reprezentantka Polski wykorzystała dogranie Battle i pewnym strzałem z bliska przypieczętowała triumf Barcelony 3:1. Pajor trzy minuty później opuściła boisko, gdy zastąpiła ją Salma Paralluelo.

W finale Superpucharu Hiszpanii będziemy mieli do czynienia z powtórką z poprzedniego roku. W sobotę 24 stycznia o godz. 19:00 FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt. Przed rokiem bezkonkurencyjna okazała się "Duma Katalonii". Piłkarki Barcelony wygrały 5:0, a Pajor popisała się w tym meczu dubletem.

Ewa Pajor RUBEN DE LA ROSA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Ewa Pajor Urbanandsport AFP

Ewa Pajor Carla Botica/Shutterstock East News

Flick potwierdza, że ​​Ter Stegen opuści Barcelonę © 2026 Associated Press