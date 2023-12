Ci przez lata przyzwyczaili się nie tylko do wygrywania, ale także pięknego grania w piłkę. Obecnie nie ma ani jednego, ani drugiego. Posada Xaviego zdaje się wisieć na włosku nawet mimo regularnych zapewnień Joana Laporty, że Hiszpan nie ma się czego obawiać i na pewno pozostanie szkoleniowcem "Dumy Katalonii" do końca obecnego sezonu.

Barcelona idzie łeb w łeb z Realem Madryt. Kolejny cios dla Lewandowskiego i spółki

Patrząc jednak na sytuację w lidze, każdy punkt może być na wagę złota. Obecnie Barcelona plasuje się na miejscu trzecim ze stratą siedmiu oczek do Realu Madryt i aż dziewięciu punktów do liderującej Girony. Przed świętami może wyprzedzić ją także Atletico, które ma jeden mecz zaległy do rozegrania. Bardzo blisko znajdują się już Athletic oraz Real Sociedad. Wydaje się, że to na nich obecnie "Blaugrana" musi uważać najbardziej, bo spadek poza pierwszą czwórkę będzie katastrofą.