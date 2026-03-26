Baraże piłkarskiego mundialu w kanałach Polsat Sport

Mistrzostwa Świata FIFA World Cup 2026 odbędą się latem w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie. To pierwszy mundial z udziałem aż 48 reprezentacji, a 16 z nich pochodzić będzie ze Starego Kontynentu. Ostatnie drużyny europejskie o miejsce na turnieju powalczą w barażach, które zostaną rozegrane w dniach 26 oraz 31 marca. Z kolei zespoły, które są już pewne awansu, rozegrają wartościowe sparingi w konfiguracjach żywcem wyjętych z mistrzostw świata.

Walka o ostatnie miejsca na piłkarskim mundialu

Oprócz Polski w gronie 16 reprezentacji, jakie walczą o awans na mistrzostwa świata w barażach strefy europejskiej znalazły się m.in. Włochy, Szwecja, Dania, Ukraina, Czechy czy Rumunia. W drodze losowania zespoły podzielono na 4 grupy, które w czwartek 26 marca rozegrają półfinały. Jako pierwsze na boisko wybiegną reprezentacje Turcji i Rumunii. To spotkanie o 17:50 pokaże Polsat Sport 1, a skomentują je Tomasz Zieliński i Paweł Gołaszewski.

Wszystkie pozostałe czwartkowe mecze rozpoczną się o godzinie 20:35. Konfrontację Włochy - Irlandia Północna pokaże Polsat Sport 3, a przy mikrofonach komentatorskich pracować będą Marcin Lepa i Piotr Czachowski. Z kolei potyczkę Dania - Macedonia Północna w Polsacie Sport Premium 1 skomentują Tomasz Włodarczyk i Andrzej Niedzielan. Widzom meczu Walia - Bośnia i Hercegowina, który pokaże Polsat Sport Premium 2, towarzyszyć będą głosy Piotra Przybysza oraz Macieja Żurawskiego. Równolegle w Polsacie Sport Extra 1 starcie Czechy - Irlandia skomentują Grzegorz Michalewski i Marcin Kalita. Polsat Sport Extra 3 pokaże potyczkę Słowacja - Kosowo z komentarzem Dominika Woźniaka i Marka Gołębiewskiego. Pojedynek Ukraina - Szwecja w Polsacie Sport 1 skomentują Szymon Rojek i Marcin Kaczmarek. Zwycięzca właśnie tego starcia zmierzy się z Polską jeśli Biało-Czerwoni pokonają Albanię. Finały baraży odbędą się we wtorek 31 marca i tego dnia widzowie sportowych kanałów Polsatu poznają komplet finalistów mundialu ze Starego Kontynentu.

Liga Narodów i emocjonujące mecze towarzyskie

Baraże o awans na mistrzostwa świata to tylko część z aż 40 meczów, które w dniach 26 - 31 marca na żywo pokażą kanały Polsat Sport. W tym terminie gra także Liga Narodów UEFA, której uczestnicy walczą o awanse lub utrzymanie w poszczególnych dywizjach. Z kolei reprezentacje, jakie już jesienią zagwarantowały sobie udział w mundialu, w ostatnich dniach marca rozegrają wartościowe sparingi. Na widzów sportowych kanałów Polsatu czekają interesujące starcia, jak Szwajcaria - Niemcy czy Hiszpania - Serbia. Wyjątkową gratką są także konfrontacje o jakie trudno poza mistrzostwami świata, w tym m.in. Chorwacja - Kolumbia, Anglia - Urugwaj, Niemcy - Ghana, Holandia - Ekwador czy Anglia - Japonia oraz Hiszpania - Egipt.

