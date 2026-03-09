Baraż o mundial zagrożony, selekcjoner mówi o nowym terminie. FIFA już wie

Z uwagi na trwający konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie przestrzeń powietrzna Iraku jest zamknięta do 1 kwietnia. To sprawia problem tamtejszej reprezentacji piłkarskiej. Ponad połowa zawodników wyjściowej jedenastki gra w rodzimej lidze, przez co miałaby problem ze stawieniem się na zgrupowaniu w Stanach Zjednoczonych. Drużyna ma zagrać 31 marca finał barażów interkontynentalnych do mistrzostw świata z Surinamem bądź Boliwią.

Od kilku dni mówiło się o tym, że w kraju utknął także selekcjoner Graham Arnold. Federacja wydała nawet komunikat. Sam trener teraz zabrał głos, w którym zasugerował światowej centrali futbolowej plan logistyczny.

- Gdyby FIFA opóźniła mecz, dałoby nam to czas na odpowiednie przygotowanie. Niech Boliwia zagra z Surinamem w tym miesiącu, a my tydzień przed mundialem zagralibyśmy ze zwycięzcą. Wygrany zostałby w Stanach, a przegrany wróciłby do domu - powiedział w rozmowie z Australian Associated Press.

Irak chce zagrać finał barażów w czerwcu. Na tydzień przed mistrzostwami świata

W jego przekonaniu dałoby to też FIFA więcej czasu na reakcję w razie wycofania się Iranu, co wydaje się coraz bardziej możliwe. W takim przypadku Irak awansowałby automatycznie, a jego miejsce w finale zajęłyby Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Prezydent naszej federacji Adnan Dirjal pracuje 24 godziny na dobę, starając się zaplanować i przygotować realizację marzenia wszystkich mieszkańców Iraku, dlatego musimy podjąć tę decyzję szybko. Fakt, że Irak nie uzyskał kwalifikacji na MŚ przez 40 lat, jest prawdopodobnie głównym powodem, dla którego podjąłem się tej pracy

Jeśli FIFA się nie zgodzi, to Irak i tak wystawi zespół, ale w odczuciu szkoleniowca "nie najlepszy" osobowo, pozbawiony ważnych zawodników. Możliwe też, że on sam musiałby zostać w kraju.

Meksyk 1986 był jedynym mundialem, na który pojechał tamtejszy zespół. Na zbliżającym się turnieju nie miałby łatwo, czekałaby na niego grupa z Francją, Norwegią i Senegalem. Start turnieju 11 czerwca.

Graham Arnold Tomasz Jastrzębowski East News

Gianni Infantino w Australii SAEED KHAN AFP

Donald Trump i Gianni Infantino, 05.12.2025 r. Stephanie Scarbrough East News

