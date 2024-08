Bajońska oferta dla gwiazdy Realu Madryt. Nie mieści się w głowie

Real Madryt już za nieco ponad dwa dni rozpocznie swój sezon 2024/2025. "Królewscy" pierwszy mecz w tym "piłkarskim roku" rozegrają w Warszawie. Na stadionie PGE Narodowy klubowi mistrzowie Europy zmierzą się z Atalantą w ramach walki o Superpuchar Europy. Spokój w drużynie miało prawo zakłócić informacja o kosmicznej ofercie z Arabii Saudyjskiej dla Viniciusa Juniora. Według "The Athletic" oraz "ESPN" przedstawiciele tamtejszej ligi zaoferowali Brazylijczykowi 350 milionów euro pensji rocznej. To prawie dwa razy tyle, co zarabia Cristiano Ronaldo.