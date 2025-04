Lautaro Martinez otwiera wynik spotkania na Alianz Arenie. Bayern musi gonić rywali

W 37 minucie meczu Inter Mediolan ruszył z kontrą, która miała okazać się niezwykle zabójcza dla defensywy niemieckiego klubu. Z prawej strony pola karnego piłkę otrzymał Carlos Augusto , który wypatrzył wbiegającego w jedenastkę Marcusa Thurama . Ten nie był w zbyt dogodnej pozycji do oddania strzału więc momentalnie zdecydował się na bardzo ryzykowne zagranie.

W pierwszym kontakcie z piłką posłał on futbolówke piętą do nadbiegającego Lautaro Martineza. Ten niewiele myśląc zewnętrzną częścią stopy skierował ją wprost do siatki rywala, otwierając tym samym wynik tego spotkania. Strzał był naprawdę godny pochwały, jednak na jeszcze większą uwagę zasługuje zagranie francuskiego napastnika, który zachował zimną krew, umożliwiając tym samym objęcie prowadzenia ekipie "Nerazzurri".