Spotkania International Champions Cup, które miały zostać rozegrane w Azji, zostaną odwołane z powodu koronawirusa - poinformowali organizatorzy zawodów.

International Champions Cup to letni turniej towarzyski, który odbywa się już od kilku lat. Co roku biorą w nim udział największe kluby na świecie, takie jak: Real Madryt, FC Barcelona, Juventus czy Bayern Monachium, które przygotowują się w ten sposób do startu sezonu.

Dzięki temu kibice z Ameryki Północnej, Australii i Azji mogą podziwiać na własne oczy zmagania najlepszych piłkarzy na świecie. Terminarz tegorocznej edycji rozgrywek będzie musiał ulec diametralnej zmianie ze względu na epidemię koronawirusa.

Rzecznik grupy Relevent Sport - założyciela International Champions Cup - poinformował, że tego lata odwołane zostaną mecze na terytorium Azji.

- Zdrowie i bezpieczeństwo kibiców, klubów, zawodników, członków sztabów oraz naszych partnerów jest dla nas najważniejsze - ogłosił rzecznik. - Azja pozostaje kluczowym komponentem w naszej strategii globalnego rozwoju. Nie możemy się doczekać organizacji spotkań na tym rynku w przyszłości - dodał.

Dokładny terminarz tegorocznego turnieju wciąż nie jest znany. Będzie on musiał zostać dostosowany do harmonogramu Euro 2020 oraz rozgrywek Copa America.

Liczba wydarzeń i imprez sportowych odwołanych z powodu koronawirusa wciąż wzrasta. Wirus paraliżuje między innymi rozgrywki włoskiej Serie A.

Zdjęcie Derby Madrytu podczas international Champions Cup. Na pierwszym planie Karim Benzema (z lewej) oraz Felipe / JOHANNES EISELE / AFP

