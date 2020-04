Azjatycka Konfederacja Piłkarska przełożyła z maja i czerwca wszystkie rozgrywki

Azjatycka Konfederacja Piłkarska (AFC) poinformowała o przełożeniu z powodu koronawirusa wszystkich meczów i rozgrywek pod jej egidą, które były zaplanowano na maj i czerwiec. Dotyczy to m.in. rywalizacji w tamtejszej Lidze Mistrzów.

"W związku z ciągłymi środkami zapobiegawczymi i ograniczeniami podróży wprowadzonymi przez poszczególne rządy, AFC postanowiła przełożyć wszystkie mecze i rozgrywki zaplanowane na maj i czerwiec do odwołania" - poinformowała konfederacja w oświadczeniu.

Azjatycka Liga Mistrzów to najbardziej elitarna rywalizacja klubów na tym kontynencie. Faza grupowa obecnego sezonu rozpoczęła się w lutym, ale jej kalendarz został bardzo poważnie zakłócony w wyniku rozprzestrzeniania się koronawirusa, który spowodował już ok. 120 tysięcy zgonów na całym świecie.



Inne rozgrywki - AFC Cup (Puchar AFC), czyli odpowiednik Ligi Europy UEFA - również zostały zawieszone w ubiegłym miesiącu.



Azjatycka Konfederacja Piłkarska przypomniała, że ściśle monitoruje sytuację związaną z pandemią COVID-19 i już poprzednio przełożyła marcowe oraz kwietniowe mecze, po przeprowadzeniu "szeregu nadzwyczajnych spotkań w New Delhi, Dausze, Dubaju i Kuala Lumpur".



"Będziemy nadal angażować się i konsultować z federacjami uczestniczącymi w rozgrywkach klubowych AFC i zbadamy wszystkie możliwe opcje, aby ukończyć fazy grupowe Ligi Mistrzów i AFC Cup" - dodano w oświadczeniu.



Międzynarodowa Federacja Piłkarska oraz AFC już wcześniej zdecydowały o przełożeniu marcowych i czerwcowych meczów reprezentacji narodowych w ramach eliminacji do mistrzostw świata w strefie azjatyckiej.

