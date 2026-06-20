Aż huczy ws. transferu Lewandowskiego. Nagle wyjazd do Włoch. Już tego nie ukryje

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Lada moment Robert Lewandowski stanie się wolnym agentem, za darmo będzie mógł dołączyć do klubu. W mediach niemal codziennie pojawią się nowe informacje dotyczące transferu Polaka. Tymczasem kapitan naszej reprezentacji poleciał do Mediolanu. Wiemy już, w jakim celu.

Robert Lewandowski w koszulce FC Barcelona siedzi na ławce stadionowej, wspiera dłoń na policzku.
Robert LewandowskiPhoto by URBANANDSPORT / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

30 czerwca wygaśnie kontrakt Roberta Lewandowskiego z Barceloną. Kapitan reprezentacji Polski został hucznie pożegnany przez kataloński klub, z którym na koniec pięknej przygody sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii.

Nasz rodak szuka obecnie nowej drużyny. Wiele mówiło i nadal mówi się o zainteresowaniu z ekip z Arabii Saudyjskiej czy Europy. Niedawno Lewandowski odwiedził Chicago, które mocno zabiega o ściągniecie 37-latka.

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Tymczasem lider kadry Jana Urbana wraz z żoną Anną zawitał w... Mediolanie. Okazuje się, że powodem wizyty był pokaz mody jednej z najbardziej ekskluzywnych marek świata.

Zarówno na profilu piłkarza, jak i jego małżonki pojawiło się wiele materiałów z całego wydarzenia. Tym samym jasne stało się, że najlepszy strzelec w historii "Biało-Czerwonych" nie przybył do Włoch w celu negocjowania kontraktu.

Kto więc może zostać jego nowym pracodawcą? - Chicago Fire nie jest pierwszym wyborem Roberta Lewandowskiego. Gdyby tak było, to już by ten kontrakt podpisał, bo on jest gotowy do podpisania. Są warunku całkiem niezłe, nawet jak na ligę amerykańską, bo to pewnie będzie 2-3 najwyższa umowa w ogóle w tej chwili w lidze. Z Leo Messim ciężko konkurować, ale byłaby to wysoka umowa na poziomie 15-20 mln brutto, czyli pewnie 9-12 mln netto. Natomiast Robert Lewandowski cały czas czeka na oferty z rejonu Zatoki Perskiej - z Arabii Saudyjskiej, z Kataru. Podobno coś się zaczęło dziać - tłumaczył ostatnio Sebastian Staszewski, autor książki "Lewandowski. Prawdziwy".

W poprzednim sezonie 37-latek w barwach Barcelony rozegrał 36 spotkań. Strzelił w nich 19 goli i zanotował cztery asysty. Wiele wskazuje na to, że chciałby jeszcze wystąpić z reprezentacją Polski w mistrzostwach Europy w 2028 roku.

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