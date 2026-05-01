Aż huczy od plotek ws. wielkiego powrotu do Realu. Mourinho przerwał milczenie

Nie tak miał wyglądać obecny sezon dla Realu Madryt. Podobnie jak w poprzednim roku, także i w tym, Królewscy najprawdopodobniej będą musieli uznać wyższość w La Lidze FC Barcelony.

Do końca rozgrywek pozostało już tylko pięć kolejek, a Duma Katalonii nad swoim odwiecznym rywalem ma aż 11 punktów przewagi. Królewscy nie znajdą także pocieszenia w Lidze Mistrzów, bowiem z tych rozgrywek pożegnali się na etapie ćwierćfinału po porażce w dwumeczu z Bayernem Monachium.

Po takich wynikach jest niemal przesądzone, że latem Alvaro Arbeloa pożegna się z ławką trenerską Realu. Drużynę przejął w trakcie sezonu od zwolnionego przedwcześnie Xabiego Alonso, ale efekt "nowej miotły" nie zadziałał.

Hiszpańscy dziennikarze nie mają wątpliwości, że Królewscy potrzebują nowego, doświadczonego szkoleniowca, który będzie w stanie przede wszystkim poskładać rozbitą od niepowodzeń szatnię.

"Mogę zagwarantować". Mourinho stanowczo zareagował ws plotek

Idealnym kandydatem do takiej roli byłby Jose Mourinho i to właśnie Portugalczyk - według hiszpańskim mediów - jest faworytem do przejęcia Realu. Zwolennikiem ponownego zatrudnienia Mourinho jest przede wszystkim prezes klubu Florentino Perez.

Plotki wokół doświadczonego szkoleniowca nasiliły się na tyle, że sam zainteresowany - przed ligowym meczem Benfiki - przerwał milczenie. - Mogę zagwarantować, że nikt z Realu nie rozmawiał ze mną na temat powrotu - powiedział Mourinho na konferencji prasowej.

- Jestem w piłce nożnej już wiele lat. Do takich plotek jestem przyzwyczajony, ale jeszcze raz zapewniam, że nikt z Realu się ze mną nie kontaktował - dodał Portugalczyk, który z Benfiką Lizbona ma ważny kontrakt do czerwca 2027 roku.

Jose Mourinho

Alvaro Arbeloa

Florentino Perez

