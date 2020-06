Dziesięciu piłkarzy klubu Kajsar Kyzyłorda miało pozytywny wynik testu na koronawirusa - poinformował w poniedziałek trener Stojczo Mladenow. Za dwa dni liga Kazachstanu ma wznowić sezon w czasie pandemii.

W wywiadzie dla bułgarskich mediów Mladenow zaznaczył, że łączna liczba zainfekowanych zawodników to 25. Aż piętnastu z nich gra w drużynie młodzieżowej.

- W sztabie trenerskim nie mieliśmy zachorowań. Negatywny rezultat wyszedł także u Aleksandara Kolewa - powiedział szkoleniowiec o swym rodaku, napastniku Kolewie, który w ostatnich latach grał w Stali Mielec, Sandecji Nowy Sącz, Arce Gdynia i Rakowie Częstochowa.

Na razie federacja piłkarska Kazachstanu nie podjęła decyzji w kwestii środowego meczu klubu Kajsar Kyzyłorda z FC Taraz.

Tego dnia sezon ma zostać wznowiony, choć bez kibiców na trybunach. Piłkarzami zespołu Kajrat Ałmaty są reprezentacyjny pomocnik Jacek Góralski i Konrad Wrzesiński. Pierwszego lipca ich drużyna ma spotkać się z Żetysu Tałdykorgan.

Do tej pory w sezonie 2020 w Kazachstanie kluby ekstraklasy rozegrały zaledwie po dwa-trzy mecze.

W tym kraju Azji Środkowej odnotowano ponad 21 tysięcy przypadków koronawirusa. Zmarły 183 osoby.

