​Prezes Piasta chce podać PZPN i Zbigniewa Bońka do sądu. Nie chodzi jednak o mistrza Polski z Gliwic, tylko Piasta Żmigród, zagrożonego degradacją z III grupy III ligi.

Do bezpiecznego miejsca po rozegraniu 18 z 34 kolejek Piastowi brakuje pięciu punktów.

Prezes żmigrodzkiego Piasta Rafał Zagórski nie bierze jeńców:

- W zaistniałej sytuacji najwyraźniej ktoś się pogubił. Jak można jednych ułaskawić, drugim dać szansę sportową, a kolejnych zdegradować przy zielonym stoliku?! W przeciągu kilkunastu ostatnich dni szanowny pan prezes Boniek twierdził, że pozostawia sprawę III ligi oraz tych niższych, poszczególnym związkom wojewódzkim. Wszystko wskazuje, że nie do końca. Rozgrywki rozpoczęliśmy na podstawie stworzonego regulaminu rozgrywek na sezon 2019/2020 i nie nasz problem, że nie ma w nim żadnego zapisu, co w przypadku wojny, katastrofy, epidemii, itp. Jeżeli III liga zostanie potraktowana inaczej niż pozostałe, pozostanie sąd. Za duże nakłady finansowe zostały poczynione zimą, by teraz pozostawić sprawę bez echa. Jeżeli nie chcieliście 22-23 zespołów w III lidze, trzeba było anulować wyniki! Bez awansów i spadków! A teraz? Jednym zrobiliście dobrze, a drugich chcecie karać?! - oświadczył na łamach dolfutbol.pl.

W istocie całe zamieszanie jest pokłosiem ubiegłotygodniowej decyzji wojewódzkich związków, które w ligach poniżej III zakończyły sezon z awansami, bez spadków. Od nowego sezonu owe ligi będą w szerszych składach, przez brak degradacji. Są tacy, którzy twierdzą, że to kiełbasa wyborcza w kontekście zbliżających się wyborów w regionach. Oto jesteśmy świadkami sportowego cudu: dla jednych niebo (awans), a piekło zostało zlikwidowane. Przy zielonym stoliku można wszystko.

Rodzi się tylko pytanie, czy poprawi nam się od tego amatorska piłka? Czy nie lepiej było uznać sezon za nierozegrany, wobec siły wyższej, jaką jest pandemia? Wówczas nikt nie zyskałby awansu, ani nikt nie byłby karany degradacją. Na takie rozwiązanie zdecydowali się 24 kwietnia - nie ma mistrza, nikt nie spada z Eredivisie.

Prezes Zbigniew Boniek w gestii PZPN-u zostawił III ligę. Z dwóch powodów: od nowego sezonu będzie ją prowadził, a poza tym, centrala chce uniknąć dwuznacznych sytuacji, jak ta w IV grupie. Lubelski ZPN miałby wyrokować w sprawie awansu Hutnika Kraków bądź Motoru Lublin, które mają tyle samo punktów, krakowianie wygrali bezpośrednie starcie, ale to lublinianie mają lepszy bilans bramek.

Zarząd PZPN-u będzie obradować nad III ligą jutro. Spornych kwestii jest więcej niż te między Hutnikiem a Motorem, czy sprawa Piasta Żmigród.

W 1. grupie Legia II traci dwa punkty do Sokoła Ostróda, jednak ma z nim mecz zaległy, gdyby go wygrała, to ona by była na miejscu dającym promocję.

