Awansowali do europejskich pucharów i pobili tym samym rekord świata

Klub Union St. Gilloise wygrał mecz ze Standardem Liege 3-1, co oznacza że ma zapewnione pierwsze miejsce po rundzie zasadniczej ligi belgijskiej. A to oznacza też awans do europejskich pucharów z ramienia Belgii.

Liga belgijska. Union St. Gilloise rewelacją

Warto dodać, że Union St. Gilloise wygrał spotkanie z renomowanym Standardem Liege na wyjeździe. A to przecież duża marka belgijskiego futbolu i zespół, który jeszcze w 2020 roku w fazie grupowej Ligi Europy walczył z Lechem Poznań. Teraz Standard jest w tabeli daleko, dopiero na trzynastym miejscu, a Union St. Gilloise to rewelacja. Wyprzedza w tabeli największe firmy w Belgii - Anderlecht o 16 punktów, Club Brugge o 5.

Reklama

Awans do europejskich pucharów to jedno, ale piłkarze Unionu pobili też rekord świata w oczekiwaniu na gre w Europie. Ich poprzedni start miał miejsce w 1964 roku, co oznacza że belgijscy kibice czekali 58 lat! Tym samym wyrównali wynik francuskiego klubu Stade Reims, którzy od 1962 roku do 2020 roku także czekali 58 lat. Dalsze miejsce zajmuje angielski klub Burnley, który czekał od 1967 do 2018 roku (51 lat).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Irlandia - Belgia. Skrót meczu. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport