Awans Wieczystej, Smuda w III lidze zagra z... 50 lat młodszym trenerem

Oprac.: Kamil Jagodyński Piłka nożna

Wieczysta Kraków zapewniła sobie awans do III ligi. Dla Franciszka Smudy to może być okazja do zmierzenia się z zupełnie nowym pokoleniem polskich trenerów. Jednym z jego rywali będzie szkoleniowiec Podlasia Biała Podlaska, 24-letni Artur Renkowski.

Zdjęcie Franciszek Smuda / Krzysztof Porębski / Newspix