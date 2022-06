Automatyczne spalone, auty z nogi i pięć zmian - za nami kongres IFAB

Technika znana każdemu regularnemu bywalcowi gier na hali czy tych ze znajomymi na mniejszym boisku. Arsene Wenger uważa, że wprowadzenie tej opcji do profesjonalnego futbolu poprawiłoby jego atrakcyjność i usprawniło grę.

- Wrzuty z autu i rzuty wolne to w tym momencie dwaj najwięksi zjadacze czasu. Naszym celem jest przyspieszenie gry i uczynienie jej jeszcze bardziej przyjemnej dla oka. Może gdybyśmy wprowadzili auty wykonywane nogą, w limicie powiedzmy pięciu sekund to byłoby to dobrym rozwiązaniem. Najpierw jednak musi to zostać przetestowane i zaakceptowane przez IFAB - tłumaczył na konferencji legendarny trener Arsenalu.

Reklama

Na ten moment nie ma planów testowania wykonywania autów nogą, ale pomysł będzie analizowany w przyszłości.

Pięć zmian oficjalnie zostaje, będą testy automatycznego wykrywania spalonego

Do fazy testów został skierowany z kolei pół-automatyczny system wykrywania spalonych, który być moze będzie w użyciu już w trakcie mundialu w Katarze. Gianni Infantino stwierdził, że decyzja zostanie podjęta bezpośrednio przed turniejem, a szef sędziów Pierluigi Collina dodał, że jest przekonany, że system będzie mógł działać już w listopadzie.

Technologia opiera się na automatycznym wykrywaniu piłki, co ma pozwolić na wykrycie spalonego w kilka sekund i przekazanie takiej informacji arbitrom.

W trakcie kongresu oficjalnie do zasad gry wprowadzono także zasadę pięciu zmian, wprowadzoną w czasie pandemii jako pomoc dla klubów muszących radzić sobie ze sporym natłokiem meczów.

Do sierpnia 2023 roku przedłużono testy dodatkowej zmiany w przypadku urazów głowy. Zakłada ona, że w przypadku urazu głowy zespół będzie mógł przeprowadzić zmianę bez względu na to, ile ze swoich pięciu już wykorzystał.

Podjęto także temat piłki amatorskiej, a konkretniej ochrony sędziów pracujących w niższych ligach. Angielska federacja zaproponowała użycie małych kamer, co miałoby poprawić bezpieczeństwo arbitrów. Zdaniem Anglików 90% z sędziów udzielających się na niższym poziomie doświadczyło przemocy fizycznej bądź psychicznej, co powoduje coraz częstsze rezygnacje z pasji.