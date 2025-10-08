Autobiografia Szpakowskiego gotowa. Jest data premiery. Ruszyła przedsprzedaż

"Wita państwa Dariusz Szpakowski" - to tytuł wyczekiwanej od dawna autobiografii Dariusza Szpakowskiego. Właśnie poznaliśmy datę premiery książki, która z pewnością zainteresuje niejedno pokolenia piłkarskich fanów. Jak informuje wydawnictwo SQN, będzie ona dostępna w regularnej sprzedaży od 29 października. Egzemplarze w twardej oprawie z autografem głównego bohatera można zamawiać już dzisiaj.