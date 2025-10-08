Partner merytoryczny: Eleven Sports

Autobiografia Szpakowskiego gotowa. Jest data premiery. Ruszyła przedsprzedaż

Łukasz Żurek

"Wita państwa Dariusz Szpakowski" - to tytuł wyczekiwanej od dawna autobiografii Dariusza Szpakowskiego. Właśnie poznaliśmy datę premiery książki, która z pewnością zainteresuje niejedno pokolenia piłkarskich fanów. Jak informuje wydawnictwo SQN, będzie ona dostępna w regularnej sprzedaży od 29 października. Egzemplarze w twardej oprawie z autografem głównego bohatera można zamawiać już dzisiaj.

Dariusz Szpakowski
Dariusz SzpakowskiAFP

"Wszyscy znacie jego głos. Teraz poznajcie człowieka" - to pierwsze słowa posta zamieszczonego na platformie X w środę punktualnie o 18:00 przez wydawnictwo SQN.

Więcej wkrótce...

