Atromitos pokonał PAOK Saloniki 3-2 w meczu 15. kolejki ligi greckiej. Do przerwy to goście prowadzili po bramce Karola Świderskiego. Polski napastnik ma już na koncie siedem ligowych trafień i należy do czołówki ligowych strzelców.

Wynik meczu mógł bardzo szybko otworzyć Christos Tzolis, ale 18-letni napastnik PAOK-u nie wykorzystał rzutu karnego.

Sześć minut później, w 22. min meczu, klub z Salonik objął prowadzenie, a na listę strzelców wpisał się Karol Świderski. Po sprytnym dośrodkowaniu polski napastnik bardzo przytomnie uderzył piłkę głową.

W drugiej połowie wejście smoka na boisko zaliczył gracz Atromitosu Juan Muniz. 28-letni Hiszpan pojawił się na boisku w 60. minucie i już cztery minuty później umieścił piłkę w bramce.

Świderski opuścił boisko w 78. minucie. Dzisiejsze trafienie było siódmym golem Polaka w tym sezonie ligowym, co daje mu trzecie miejsce na liście najlepszych strzelców ligi greckiej.



W 82. minucie PAOK znów wyszedł na prowadzenie, a na listę strzelców wpisał się Amr Warda. Radość gości trwała jednak krótko - w 85. i 90+2. min gole strzelali gospodarze Charilaos Charisis i Spyros Natsos, zapewniając Atromitosowi zwycięstwo 3-2.



Świderski jest piłkarzem PAOK-u od stycznia 2019 roku. Dla greckiego klubu wystąpił już w 77 spotkaniach, strzelając 27 bramek i notując sześć asyst.



