Atak taksówkarza na byłego piłkarza Legii. Kompanii od razu ruszyli na pomoc

Incydent być może nie ujrzałby światła dziennego, gdyby nie zawodowi łowcy sensacji wyposażeni w sprzęt fotograficzny. W nocy z soboty na niedzielę byli świadkami zdarzenia, w którym pierwszoplanową postacią okazał się Piotr Mosór, były zawodnik Legii Warszawa . To on znalazł się w roli poszkodowanego.

Wraz z Michałem Żewłakowem i Jakubem Wawrzyniakiem - swego czasu również legionistami, reprezentantami Polski - wybrał się po ligowym meczu z Górnikiem Zabrze "na miasto". Po wspólnej biesiadzie jako pierwszy postanowił wrócić do domu. Po wejściu do taksówki sprawy nie potoczyły się jednak pomyślnie.

Żewłakow i Wawrzyniak pomogli zaatakowanemu koledze. "Mocno gazem po oczach"

- Byłem trochę wypity, wsiadłem do taksówki, pewnie powiedziałem coś, co nie spodobało się kierowcy i dostałem mocno gazem po oczach. Co ja mogę więcej dodać? Nie będę kłamać, że mnie tam nie było, skoro wszystko jest na fotkach - oznajmił Mosór w rozmowie z "Super Expressem".

- Dokładnie nie wiem, co tam się wydarzyło w taksówce, ale Piotrek nie czuł się najlepiej, więc trzeba było pomóc koledze. Ogarnęliśmy mu inny transport do domu i tak to się skończyło - to relacja Żewłakowa, również cytowanego przez "SE".