Atak na sędziego w polskiej lidze. Wezwano policję, bulwersujące kulisy sprawy

Schodząc do szatni sędziowskiej, którą podczas zawodów był mój samochód, z zaatakował mnie jeden z kibiców. Głośno powiedział: z*****ć ci?. Tylko spojrzałem w jego kierunku i powiedział: "co się tak patrzysz?!". Po chwili ruszył w moją stronę. Został zatrzymany przez działacza klubu ubranego w jaskrawą kamizelkę. Odciągany agresor wykrzykiwał: "wyjdziesz tylko na parking, to cię z*****ę!". Zamarłem w bezruchu. Pomyślałem sobie: co ja takiego zrobiłem, że on jest skłonny odebrać mi życie? Poczułem się zagrożony

