Atak na polskiego arbitra. Nie mógł się bronić. Sędziował szlagier kolejki

Damian Sylwestrzak sędziuje mecze polskiej Ekstraklasy od 2020 roku. Rok później zyskał status arbitra międzynarodowego. Do tej pory nie składano na niego skarg w takiej formule, jaką zaprezentował właśnie PAOK.

"Dzisiejszy mecz wyraźnie pokazał, że sędziowie, którzy nie należą do elitarnej kategorii i nie pochodzą z pięciu czołowych lig Europy, nie są w stanie sędziować ważnych i decydujących spotkań. Nie możemy tolerować błędów w tak kluczowych meczach" - to fragment oświadczenia opublikowanego w mediach społecznościowych przez klub z Salonik.

Damian Sylwestrzak pod ostrzałem. Sędziował hit ligi greckiej. Bramki nie padły, ale PAOK "strzela" po gwizdku

Co ciekawe, w napastliwym komunikacie nie odnajdujemy istoty zaprezentowanego stanowiska. Nie wskazano, jakie konkretnie błędy miał popełnić Sylwestrzak. Te pozostają w sferze domysłów.

"Wymagamy zagwarantowania najwyższej jakości zespołów sędziowskich oraz zapewnienia, że tegoroczne mistrzostwa zostaną rozstrzygnięte sprawiedliwie, wyłącznie przez drużyny, bez żadnych ingerencji. W przeciwnym razie osoby sprawujące odpowiedzialne stanowiska powinny ustąpić ze swoich funkcji" - to dalszy fragment ofensywy PAOK-u.

Na murawie przebywało dwóch aktualnych reprezentantów Polski. W ekipie gospodarzy całe spotkanie zaliczył Tomasz Kędziora. Ostatni kwadrans w drużynie Panathinaikosu rozegrał Karol Świderski.

Finisz wyścigu po tytuł mistrza Grecji zapowiada się fascynująco. Po niedzielnym remisie PAOK zajmuje w tabeli drugie miejsce ze stratą trzech punktów do AEK. Taki sam dystans od lidera dzieli piłkarzy Olympiakosu Pireus. Czwarty w stawce Panathinaikos nie powinien już zagrozić czołowej trójce.

Sylwestrzak do tej pory prowadził 12 spotkań w europejskich pucharach, w tym dwa w Lidze Mistrzów. Gościnnie gwizdał na ligowej arenie w Grecji, Albanii, Japonii i na Cyprze. W eliminacjach MŚ 2026 sędziował trzykrotnie.

Damian Sylwestrzak

Damian Sylwestrzak

