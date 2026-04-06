Atak na polskiego arbitra. Nie mógł się bronić. Sędziował szlagier kolejki

Łukasz Żurek

Damian Sylwestrzak stał się celem ataku PAOK-u Saloniki po niedzielnym hicie ligi greckiej. Polak sędziował potyczkę tego zespołu z Panathinaikosem Ateny. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Gospodarze byli bardzo niezadowoleni z decyzji podejmowanych przez 34-letniego rozjemcę. "Nie możemy tolerować błędów w tak kluczowych meczach" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Damian Sylwestrzak, sędzia piłkarski w czarnej koszulce z emblematami FIFA i PZPN, sygnalizuje przerwanie gry
Damian Sylwestrzak

Damian Sylwestrzak sędziuje mecze polskiej Ekstraklasy od 2020 roku. Rok później zyskał status arbitra międzynarodowego. Do tej pory nie składano na niego skarg w takiej formule, jaką zaprezentował właśnie PAOK.

"Dzisiejszy mecz wyraźnie pokazał, że sędziowie, którzy nie należą do elitarnej kategorii i nie pochodzą z pięciu czołowych lig Europy, nie są w stanie sędziować ważnych i decydujących spotkań. Nie możemy tolerować błędów w tak kluczowych meczach" - to fragment oświadczenia opublikowanego w mediach społecznościowych przez klub z Salonik.

Co ciekawe, w napastliwym komunikacie nie odnajdujemy istoty zaprezentowanego stanowiska. Nie wskazano, jakie konkretnie błędy miał popełnić Sylwestrzak. Te pozostają w sferze domysłów.

"Wymagamy zagwarantowania najwyższej jakości zespołów sędziowskich oraz zapewnienia, że tegoroczne mistrzostwa zostaną rozstrzygnięte sprawiedliwie, wyłącznie przez drużyny, bez żadnych ingerencji. W przeciwnym razie osoby sprawujące odpowiedzialne stanowiska powinny ustąpić ze swoich funkcji" - to dalszy fragment ofensywy PAOK-u.

Na murawie przebywało dwóch aktualnych reprezentantów Polski. W ekipie gospodarzy całe spotkanie zaliczył Tomasz Kędziora. Ostatni kwadrans w drużynie Panathinaikosu rozegrał Karol Świderski.

Finisz wyścigu po tytuł mistrza Grecji zapowiada się fascynująco. Po niedzielnym remisie PAOK zajmuje w tabeli drugie miejsce ze stratą trzech punktów do AEK. Taki sam dystans od lidera dzieli piłkarzy Olympiakosu Pireus. Czwarty w stawce Panathinaikos nie powinien już zagrozić czołowej trójce.

Sylwestrzak do tej pory prowadził 12 spotkań w europejskich pucharach, w tym dwa w Lidze Mistrzów. Gościnnie gwizdał na ligowej arenie w Grecji, Albanii, Japonii i na Cyprze. W eliminacjach MŚ 2026 sędziował trzykrotnie.

sędzia piłkarski w czarnej koszulce z odznaką FIFA oraz licznymi logotypami, wykonuje gest ręką przy twarzy na tle rozmytego stadionu wypełnionego kibicami
Damian Sylwestrzak
sędzia piłkarski w czarnym stroju z odznaką FIFA sygnalizujący decyzję podczas meczu, z uniesioną prawą ręką, na tle trybun wypełnionych kibicami
Damian Sylwestrzak
  • Redakcja