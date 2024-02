Aston Villa zniszczona przed własnymi fanami. Matty Cash nie pomógł

Matty Cash ostatnio w Aston Villi miał pewne problemy z regularnym graniem od pierwszych minut. Polak stracił miejsce w składzie rzecz Konsy, który występował na jego pozycji, jako nominalny stoper, co dużo mówiło o tym, jak spadło zaufanie Unai'a Emery'ego do naszego kadrowicza. Cash na swoje szanse musiał czekać głównie do meczów FA Cup, gdzie Hiszpan, stosując rotację w składzie znajdował okazję do wystawienia od początku Casha.