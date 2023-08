As Ekstraklasy miał nietypową fobię. "Nawet nie patrzył w tamtą stronę". Sam zginął tragicznie

Claudio Milar miał dwa podejścia do polskiej piłki. W 2000 roku trafił do Łódzkiego Klubu Sportowego - w 12 występach zdobył dwie bramki. Prawdziwym ulubieńcem trybun stał się natomiast w Szczecinie . W barwach Pogoni zadebiutował 20 sierpnia 2004 roku w starciu z Lechem Poznań .

Lepszego debiutu Urugwajczyk nie mógł sobie wymarzyć. Do przerwy Pogoń remisuje z Lechem 1-1, ale gra w dziesiątkę. Trener Bogusław Baniak decyduje się na ryzykowny manewr, wpuszczając ofensywnego zawodnika, którego PZPN ledwie co uprawnił do gry. Ten szybko udowadnia jednak, że szkoleniowiec miał nosa. Milar najpierw zalicza asystę, a później sam strzela gola. "Portowcy" wygrywają w osłabieniu z "Kolejorzem", a kibice mają nowego idola.