Aron Stasiak w Górniku Łęczna

Górnik Łęczna ma nowego napastnika. Kontrakt z drugoligowcem podpisał 19-letni Aron Stasiak, który został wypożyczony z Pogoni Szczecin. Umowa obowiązuje do końca czerwca 2020 roku.

Górnik zapewnił sobie prawo pierwokupu zawodnika.



Stasiak przez ostatnie pół roku bronił barw Wigier Suwałki. W 1. lidze wystąpił w 13 spotkaniach.



"Aron to młody, silny, szybki zawodnik o dużej wydolności. Jego dodatkowym atutem jest łatwość w zdobywaniu bramek, a to w przypadku napastnika jest niezwykle ważną cechą. Może on grać również jako skrzydłowy więc wierzę, że sztab szkoleniowy będzie miał z niego duży pożytek - powiedział dyrektor sportowy Górnika Veljko Nikitović cytowany na oficjalnej stronie klubu.