Armagedon w Barcelonie. Pajor w samym środku burzy, wieszczą rychłe pożegnanie

Na taki sezon czekała Ewa Pajor. Jej pierwszy rok w Barcelonie zakończył się bowiem bez zdobycia upragnionej Ligi Mistrzyń. To trofeum od lat stanowiło niedoścignione marzenie napastniczki z kraju nad Wisłą.

Ziściło się ono dopiero w sezonie 2025/2026. Podopieczne Pere Romeu zdołały m.in. obronić tytuł mistrzyń Hiszpanii. W europejskich zmaganiach również szły jak burza, aż wreszcie dotarły do wielkiego finału LM. Tym razem Polka własnoręcznie przyczyniła się do upragnionego sukcesu.

Jeszcze przed wywalczeniem tego drogocennego trofeum w Barcelonie rozpoczęła się jednak niespodziewana burza. Zapoczątkowało ją ogłoszenie ws. przyszłości jednej z gwiazd "Dumy Katalonii" - Mapi Leon. Zawodniczka poinformowała włodarzy katalońskiej ekipy o chęci opuszczenia zespołu. W jej ślady dość niespodziewanie poszła także inna gwiazda Barcelony - Alexia Putellas. Postanowiła ona odejść z Barcelony, której barwy reprezentowała przez ostatnie 14 lat.

Niepewna przyszłość kolejnej "podpory" Barcelony. Rozpad na oczach Pajor

Już powyższe informacja były naprawdę mocnym ciosem dla kibiców "Dumy Katalonii". Na ich nieszczęście, seria potencjalnych odejść z Barcelony wciąż nie została oficjalnie zamknięta. Z doniesień portalu "El Periodico" wynika bowiem, że pod ogromnym znakiem zapytania stoi obecnie przyszłość kolejnej gwiazdy - Caroline Graham Hansen.

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- Wszystko wydawało się być na dobrej drodze w styczniu, kiedy rozmowy między klubem a zawodniczką dobiegały końca. Przedłużenie kontraktu było przesądzone, wymagało jedynie ustalenia kilku szczegółów. Klub wciąż nie ogłosił jednak, że Graham Hansen pozostanie po 30 czerwca, kiedy wygasa jej obecny kontrakt - piszą hiszpańscy dziennikarze.

Z pozyskanych informacji wynika, że Graham Hansen również rozważa możliwość opuszczenia szeregów "Dumy Katalonii". Ostateczną decyzję gwiazdy mamy poznać w ciągu kilku najbliższych dni. Niewykluczone jednak, że Ewa Pajor będzie zmuszona pożegnać kolejną koleżankę z szatni.

Caroline Graham Hansen Molly Darlington - UEFA Getty Images

Ewa Pajor Carla Botica/Shutterstock East News

Ewa Pajor, Alexia Putellas i Aitana Bonmati Urbanandsport AFP





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