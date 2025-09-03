Arkadiusz Milik poza listą. Nie wątpliwości, to dla niego ostateczny koniec
Kariera Arkadiusza Milika niewątpliwie znalazła się na zakręcie, być może nawet większym niż ten z czasów Napoli, gdy dwukrotnie zrywał więzadła krzyżowe w kolanie. Nasz napastnik od ponad roku nie zagrał w oficjalnym meczu i wydaje się, że nie wróci do gry w barwach Juventusu. Klub z Turynu skreślił napastnika reprezentacji Polski z listy na Ligę Mistrzów, co jeszcze bardziej podsyca plotki.
Arkadiusz Milik już w czasach gry w barwach SSC Napoli był łączony z przenosinami do Juventusu. Polak w tamtym czasie do Turynu nie przeszedł, ale ostatecznie do tego planowanego przez lata transferu doszło w sierpniu 2022 roku. Pierwszy rok spędził na wypożyczeniu, ale to było na tyle udane, że Juventus zdecydował się wykupić naszego kadrowicza za kwotę rzędu siedmiu milionów euro.
Drugi sezon w Turynie już tak dobry nie był, ale i tak sprawił, że Milik dostał szansę wyjazdu na mistrzostwa Europy. Na ostatniej prostej niestety wypadł z kadry Polski na turniej. Przyczyną była kontuzja kolana, której doznał w meczu towarzyskim z Ukrainą w Warszawie. Wówczas mówiło się, że przerwa może potrwać do dwóch miesięcy, ale los okazał się zdecydowanie bardziej brutalny.
Milik skreślony przez Juventus. Nie zagra w Lidze Mistrzów
Po kontuzji pojawiły się bowiem komplikacje, które doprowadziły do tego, że Milik nie zagrał w oficjalnym meczu przez ponad rok. Ostatni raz nasz kadrowicz na murawie pojawił się 7 czerwca 2024 roku. Od tego momentu znalazł się kadrze Juventusu na mecz ledwie raz - na spotkanie z Manchesterem City w Klubowych Mistrzostwach Świata. Na boisku się jednak nie pojawił.
Jakby tego było mało, tego lata Juventus dokonał kilku dużych transferów w celu wzmocnienia ataku. Od dłuższego czasu trwają spekulacje na temat przyszłości napastnika reprezentacji Polski. Co więcej "Stara Dama" nie zgłosiła 31-letniego napastnika do gry w Lidze Mistrzów, co praktycznie skreśla jego przyszłość w zespole.
Na dziś trudno też powiedzieć, co się wydarzy z Milikiem. Pewne jest to, że nie trafi do jednej z czołowych pięciu lig europejskich, bo okna transferowe zostały już w nich zamknięte. Mówi się o możliwych przenosinach do Turcji, ale jak na razie nie pojawił się żaden konkretny klub, który miałby wykazywać największe zainteresowanie zapewnieniem sobie usług Milika.