Arkadiusz Milik na wylocie z klubu. Zaskakujący kierunek, może zagrać z Legią Warszawa

Kibice i eksperci często zadają sobie jedno pytanie: W którym momencie kariery były teraz Arkadiusz Milik, gdyby nie męczyły go kontuzje? W 2013 roku Bayer Leverkusen wykupił go z Górnika Zabrze za niecałe trzy miliony euro. Wychowanek Rozwoju Katowice wystrzelił dopiero w Ajaksie Amsterdam. W 2016 roku 32 miliony euro zapłaciło za niego SSC Napoli.

Do tej pory jest to trzeci najdroższy transfer z udziałem polskiego piłkarza. Od ponad dwóch lat Milik jest zawodnikiem Juventusu. Niestety na jego koncie w barwach turyńskiego klubu widnieje zaledwie 75 spotkań. Wszystko przez niekończące się problemy zdrowotne.

Polsat Sport Polsat Sport

Sensacyjne wieści ws. Milika. Jego dni w Juventusie są policzone

Ostatni raz Arkadiusz Milik biegał po murawie dokładnie 7 czerwca 2024 roku. Reprezentacja Polski rozgrywała wtedy towarzyskie spotkanie z Ukrainą przed mistrzostwami Europy. Pięć minut po pierwszym gwizdku napastnik upadł na ziemię i zszedł z boiska. Uraz był na tyle poważny, że nie pojechał na turniej w Niemczech.

Nikt nie spodziewał się jednak, że jego przerwa w grze potrwa ponad rok. Piłkarz Juventusu przez kontuzję kolana stracił cały poprzedni sezon. W obecnej kampanii ani razu nie zasiadł na ławce rezerwowych, nie wspominając już o jakichkolwiek minutach.

Choć 31-latek pod koniec kwietnia tego roku przedłużył umowę z obecnym pracodawcą do 30 czerwca 2027 roku, to bardzo możliwe, że za moment opuści Turyn. Takie wieści przekazał włoski portal "SportMediaset" oraz dziennikarz Nicolo Schira. 73-krotnym reprezentantem Polski interesuje się turecki Samsunspor.

Rozwiń

"Klub ten podjął działania, rozpoczynając wstępne rozmowy z zarządem Juventusu w sprawie Milika" - czytamy. Co więcej, ponoć Juventus "otworzył drzwi do tego transferu". Trudno się dziwić, skoro od 31-latek nie zagrał w żadnym meczu od 13 miesięcy.

Teraz włoski klub czeka, aż Samsunspor przedstawi oficjalną, konkretną ofertę. Czasu jest jeszcze sporo, ponieważ okno transferowe w Turcji kończy się dopiero 12 września. "Transfermarkt" wycenia Arkadiusza na zaledwie dwa miliony euro. Turecki klub w tym sezonie zagra w Lidze Konferencji. W jednym ze spotkań zmierzy się z Legią Warszawa.

Arkadiusz Milik może obrać nieoczywisty kierunek transferowy Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Arkadiusz Milik (z prawej), a obok Robert Lewandowski AFP

Arkadiusz Milik Danilo Di Giovanni AFP