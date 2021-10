Stadion obecnie jest w kompletnej ruinie. Od kiedy Rozwój wycofał drużynę seniorów w związku z problemami finansowymi, obiekt został mocno zaniedbany.

Dotychczas właścicielem terenu była Spółka Restrukturyzacji Kopalń, lecz według portalu Katowice24.info został on wykupiony przez spółkę, której głównym udziałowcem jest Milik.

Arkadiusz Milik zainwestował w Katowicach

Według katowickiego dziennika "Sport" cała transakcja miała kosztować ponad 18 milionów złotych.



Milik jest wychowankiem Rozwoju Katowice, w którym występował do 2011 roku. Piłkarz często opowiadał o swoim przywiązaniu do pierwszego klubu oraz do Górnego Śląska. W samych Katowicach ma jeszcze kilka innych inwestycji.



Po odejściu z Rozwoju Milik był także piłkarzem Górnika Zabrze, Bayeru Leverkusen, Augsburga, Ajaxu Amsterdam, SSC Napoli oraz Olympique Marsylia.

Reklama

Zdjęcie Arkadiusz Milik / NICOLAS TUCAT / AFP

WG