Arkadiusz Milik gotowy odejść z Juventusu. Polak marzy o hitowym ruchu

Arkadiusz Milik zdecydowaną większość profesjonalnej kariery spędził we Włoszech . Polak właśnie w barwach SSC Napoli wypromował swoje nazwisko na tyle, że właściwie w każdym kolejnym oknie transferowym nasz napastnik był łączony z Juventus em. Do tego transferu nie dochodziło, bo relacje na linii Napoli - Juventus są niesamowicie napięte. W przeszłości bardzo mocno przekonał się o tym Gonzalo Higuain, który zamienił właśnie Neapol na Turyn za wielkie pieniądze.

W końcu jednak do "Starej Damy" się przeniósł. Różnica tylko taka, że po drodze zrobił przystanek w Olympique Marsylia, gdzie jednak nie spędził zbyt wiele czasu. Z francuskiego zespołu najpierw został wypożyczony do Juventusu, gdzie miał pełnić rolę zmiennika Dusana Vlahovicia. Serb był jednak dość często kontuzjowany, a Polak wchodził w jego buty w bardzo dobrym stylu. Dzięki temu w klubie nabrano do napastnika reprezentacji dużego zaufania, a Massimiliano Allegri zażyczył sobie wykupienia Milika.