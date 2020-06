Karol Świderski najpierw zmarnował rzut karny, a później strzelił gola dla PAOK-u Saloniki. Jego drużyna wygrała 2-0 z Arisem Saloniki.

Świderski już na początku derbowego starcia stanął przed doskonałą okazją na otwarcie wyniku. Polski napastnik nie wykorzystał jednak rzutu karnego.

Walczący o wicemistrzostwo Grecji i prawo gry w eliminacjach Ligi Mistrzów PAOK wyszedł na prowadzenie w 36. minucie dzięki bramce Fernando Vareli.



Świderski zaś na 2-0 podwyższył w doliczonym czasie pierwszej połowy. Były napastnik Jagiellonii Białystok dostał ładne podanie od Diego Bisewara i zachował zimną krew w sytuacji sam na sam z bramkarzem.



Polski snajper został zmieniony w 81. minucie przez Chubę Akpoma. W doliczonym czasie gry czerwoną kartką został ukarany jeszcze gracz gospodarzy Georgios Delizisis.

Dla Świderskiego była to już 11. bramka w tym sezonie greckiej ekstraklasy. Więcej goli od niego mają na koncie tylko dwaj zawodnicy.



4. kolejka Grecja - Super League 1

2020-06-28 18:15 | Stadion: Stadio Harilaou Kleánthis Vikelídis | Arbiter: F. Zwayer STATYSTYKI Aris Saloniki FC PAOK Saloniki 0 2 Posiadanie piłki 59% 41% Strzały 8 11 Strzały na bramkę 5 7 Rzuty rożne 9 4 Faule 13 22 Spalone 1 1

0 2 Aris Saloniki FC PAOK Saloniki Julian Delizisis Korhut Rose Mancini Ba Matilla Sasha Tonso Gama Ideye Aide Paschalakis Matos Giannoulis Ingason Varela Stoch Biseswar Maurício Esiti Tzolis Świderski SKŁADY Aris Saloniki FC PAOK Saloniki Cuesta Diaz Julian 87′ 87′ Alexandros Paschalakis 90′ 90′ Georgios Delizisis 15′ 15′ 90′ 90′ Leonardo de Matos Cruz Mihály Korhut Dimitris Giannoulis Lindsay Rose Sverrir Ingi Ingason Daniel Mancini 36′ 36′ Fernando Lopes dos Santos Varela 57′ 57′ Abou Ba 86′ 86′ Miroslav Stoch 33′ 33′ Magro Javier Matilla 86′ 86′ Diego Biseswar 40′ 40′ Lucas Pacheco Affini 4′ 4′ Maurício José da Silveira Júnior 35′ 35′ Martín Tonso Anderson Esiti Bruno Alexandre Vilela Gama 65′ 65′ 81′ 81′ Christos Tzolis Brown Ideye Aide 45′ 45′ 3′ (k.) 3′ (k.) 81′ 81′ Karol Świderski REZERWOWI Fabian Ehmann Živko Żyvković Apostolos Tsilingiris 81′ 81′ Rodrigo Alves Soares Petros Bagalianis 90′ 90′ Ioannis Michailidis Daniel Sundgren Enea Mihaj Petros Bakoutsis 86′ 86′ Theocharis Tsiggaras Nicolas Diguiny 81′ 81′ Chuba Akpom Lerin Duarte Lazaros Lamprou Ioannis Fetfatzidis 86′ 86′ Dimitris Limnios

