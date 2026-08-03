Argentyński skandalista znów się "popisał". To mogła być czerwona kartka, sceny na boisku

Piłkarskie mistrzostwa świata 2026 zakończyły się starciem Hiszpanii i Argentyny, z którego zwycięsko wyszła "La Furia Roja", która sięgnęła po puchar dzięki trafieniu Ferrana Torresa - jedynemu w meczu.

Po spotkaniu pozostał jednak pewien niesmak, bowiem "Albicelestes" po końcowym gwizdku wywołali na murawie prawdziwą awanturę, w której pierwsze skrzypce grał Leandro Paredes. Ten sam gracz wcześniej obejrzał też żółtą kartkę za notoryczne popychanie Daniego Olmo - krótko mówiąc 32-latek boiskowym dżentelmenem z pewnością nie jest.

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Kolejny wyraz swemu gwałtownemu charakterowi dał on w meczu argentyńskiej ekstraklasy, który został rozegrany o 22.00 2 sierpnia według czasu polskiego. Jego Boca Juniors zmierzyli się z Newells Old Boys i w 68. minucie rywalizacji doszło do poniekąd kuriozalnej sceny.

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Wówczas to Facundo Guch upadł na murawę po walce o piłkę z Santiago Ascacibarem i gdy zaczął się już podnosić na nogi... Paredes zdecydował się uderzyć piłkę, która z impetem wpadła wprost w zawodnika NOB.

Na placu gry zrobił się prawdziwy kocioł, natomiast reprezentant "Albicelestes" koniec końców obejrzał jedynie żółtą kartkę, choć gdyby arbiter pokazał tu kartkę czerwoną, to z pewnością byłaby to decyzja do wybronienia.

Leandro Pardes spędził w grze pełne 90 minut, a potyczka zakończyła się remisem 2:2. W tabeli drugiej części sezonu argentyńskich rozgrywek Boca Juniors są na ten moment zaledwie 13., ale na razie rozegrali tylko dwa spotkania.

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) STRINGER AFP

Piłka nożna Wikimedia Commons





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