Argentyński skandalista znów się "popisał". To mogła być czerwona kartka, sceny na boisku
Leandro Paredes bez dwóch zdań był jednym z antybohaterów finału mistrzostw świata 2026 - Argentyńczyk nie tylko w prowokacyjny sposób zachowywał się podczas samego meczu z Hiszpanami, ale i zaraz po końcowym gwizdku napędził bójkę na murawie MetLife Stadium. Teraz, nieco ponad dwa tygodnie po zakończeniu mundialu, znów o sobie przypomniał, w brzydki sposób zachowując się w meczu rozgrywanym w jego ojczyźnie.
Piłkarskie mistrzostwa świata 2026 zakończyły się starciem Hiszpanii i Argentyny, z którego zwycięsko wyszła "La Furia Roja", która sięgnęła po puchar dzięki trafieniu Ferrana Torresa - jedynemu w meczu.
Po spotkaniu pozostał jednak pewien niesmak, bowiem "Albicelestes" po końcowym gwizdku wywołali na murawie prawdziwą awanturę, w której pierwsze skrzypce grał Leandro Paredes. Ten sam gracz wcześniej obejrzał też żółtą kartkę za notoryczne popychanie Daniego Olmo - krótko mówiąc 32-latek boiskowym dżentelmenem z pewnością nie jest.
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Znów jest głośno o Paredesie. Skandaliczne zachowanie podczas meczu w Argentynie
Kolejny wyraz swemu gwałtownemu charakterowi dał on w meczu argentyńskiej ekstraklasy, który został rozegrany o 22.00 2 sierpnia według czasu polskiego. Jego Boca Juniors zmierzyli się z Newells Old Boys i w 68. minucie rywalizacji doszło do poniekąd kuriozalnej sceny.
Wówczas to Facundo Guch upadł na murawę po walce o piłkę z Santiago Ascacibarem i gdy zaczął się już podnosić na nogi... Paredes zdecydował się uderzyć piłkę, która z impetem wpadła wprost w zawodnika NOB.
Na placu gry zrobił się prawdziwy kocioł, natomiast reprezentant "Albicelestes" koniec końców obejrzał jedynie żółtą kartkę, choć gdyby arbiter pokazał tu kartkę czerwoną, to z pewnością byłaby to decyzja do wybronienia.
Leandro Pardes spędził w grze pełne 90 minut, a potyczka zakończyła się remisem 2:2. W tabeli drugiej części sezonu argentyńskich rozgrywek Boca Juniors są na ten moment zaledwie 13., ale na razie rozegrali tylko dwa spotkania.