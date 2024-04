Argentyńczyk puka do polskiej kadry. Na radarze PZPN jest od lat

PZPN obserwuje młodego zawodnika od ponad dwóch lat i jest w kontakcie z rodziną. Skauci związku dostali materiały wideo z występami Lucasa i chcieli zaprosić go na konsultacje. Problemem był jednak brak polskiego obywatelstwa, a co za tym idzie paszportu, dokumentu niezbędnego, by zawodnik mógł grać w reprezentacji danego kraju.

Jak udało nam się ustalić w PZPN, młody piłkarz wciąż jest w kręgu zainteresowania związku, przy którym działa "Gramy Dla Polski", czyli sekcja monitoringu i rozwoju młodych polskich piłkarzy za granicą. Wszystko rozbija się o brak paszportu. Gdyby miał go wcześniej, dostałby powołanie i miałby szansę nawet znaleźć się w kadrze, która w ubiegłym roku zdobyła brązowy medal mistrzostw Europy do lat 17, a potem pojechała na mistrzostwa świata w tej kategorii wiekowej. Polacy w grupie grali m.in. z Argentyną, w której składzie było kilku kolegów Pyziaka z Velez.

Jest obywatelstwo, nie ma paszportu

Z naszych informacji wynika, że jak tylko Lucas Pyziak będzie miał paszport, skauci związku znów mocniej przyjrzą się zawodnikowi. Przeanalizują występy i zdecydują, czy zarekomendować zawodnika do reprezentacji młodzieżowej. Zespół prowadzony przez trenera Wojciecha Kobeszkę jesienią rozpocznie kwalifikacje do mistrzostw Europy do lat 19. I właśnie do tej kadry mógłby trafić Pyziak.