Ostatni weekend był wyjątkowy dla drużyn narodowych Włoch oraz Argentyny. "Squadra Azzurra" na triumf w Europie czekała aż 53 lata, ale w końcu sięgnęła po upragnione mistrzostwo "Starego Kontynentu". Z kolei "Albicelestes" przełamali się pierwszy raz od 1993 roku i zdobyli Copa America.

Superpuchar ku pamięci Maradony ma połączyć dwa kraje

Argentyński dziennik sportowy "Ole" wyszedł z ideą zorganizowania specjalnego meczu między obiema wspomnianymi ekipami - o superpuchar, który mógłby być jednocześnie upamiętnieniem zmarłego 25 listopada ubiegłego roku Diego Armando Maradony - postaci, która łącznie tradycje futbolowe w obu krajach.

Maradona bowiem poprowadził Argentyńczyków do mistrzostwa świata w 1986 roku i do wicemistrzostwa cztery lata później. W swojej ojczyźnie ma status "boga futbolu". Z kolei w piłce klubowej największe triumfy święcił we włoskiej drużynie, Napoli, z którą zdobył na przełomie lat lat 80. i 90. dwa mistrzostwa, puchar i superpuchar krajowy oraz Puchar UEFA.



"Supercopa Maradona" - zastępstwo za Puchar Konfederacji

Ewentualne spotkanie między ekipą włoską i argentyńską miałoby się odbyć w zastępstwie Pucharu Konfederacji, którego ostatnia edycja odbyła się w 2017 roku. Porzucono pomysł organizowania tych zawodów z powodu rozbudowywania formuły Klubowych Mistrzostw Świata. W PK brali udział mistrzowie poszczególnych kontynentów.



Kwestia organizacji takiego turnieju zapewne oznaczałaby konieczność wypracowania wspólnego stanowiska przez federację południowoamerykańską (CONMEBOL) i europejską (UEFA). Problematyczny mógłby być jednak termin meczu - piłkarskie grafiki na obu kontynentach i tak są obecnie powszechnie uważane za mocno napięte.



Argentyna - Włochy. Gdzie mógłby odbyć się mecz?

Nie wiadomo też, gdzie odbyłoby się ewentualne starcie między "Squadra Azzurra" i "Albicelestes". Jeśli spotkanie o superpuchar miałoby być faktycznie poświęcone pamięci Diego Maradony, to po obu stronach Oceanu Atlantyckiego można wytypować dwie pewne kandydatury - La Bombonera w Buenos Aires, obiekt Boca Juniors, lub Stadio San Paolo w Neapolu, czyli "dom" ekipy Napoli.

