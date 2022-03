Arena Euro 2012 zmienia się w schronienie dla uchodźców. Pomaga słynny klub

Agresja Rosji na Ukrainę sprawiła, że wielu mieszkańców tego kraju zostawia swój dobytek i ucieka. Lwów, jako miasto położone blisko granicy z Polską pełen jest ludzi, którzy szukają schronienia przed wojennym zamętem, lub po prostu - chcą chwilę odpocząć przed dalszą ucieczką na zachód.

Wojna w Ukrainie. Arena Lwów przyjmie kilka tysięcy uchodźców

Włodarze Szachtara Donieck - klubu, który często korzystał ze stadionu w Lwowie, rozgrywając na nim mecze Ligi Mistrzów, we współpracy z miejscowymi władzami podjęły starania, by przygotować obiekt na przybycie uciekających.

- Zaaranżowaliśmy schronienie dla dwóch, trzech tysięcy osób - przekazał dyrektor komunikacji Szachtara, Jurij Swiridow, cytowany przez "The Athletic". Zaapelował on jednocześnie do europejskich klubów o pomoc w realizacji przedsięwzięcia, przede wszystkim - materialną.

Jak poinformował, na apel odpowiedziała między innymi Legia Warszawa, która zaproponowała, by jej obiekt pełnił rolę "węzła", gromadzącego przesyłaną pomoc przed jej transportem do Lwowa. Benfica Lizbona z kolei przesłała pięć ciężarówek pełnych żywności, lekarstw i ubrań.

