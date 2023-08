Arek Milik w końcu się przełamał, piękny gol Polaka. Huknął jak z armaty

W czerwcu Juventus wykupił definitywnie Arkadiusza Milika z Olympique`u Marsylia, zamykając możliwość powrotu Polaka do ekipy z Lazurowego Wybrzeża. W praktyce nie oznacza to jednak, że klub ze stolicy Piemontu chce za wszelką cenę pozostawić go w swoim składzie.



Działacze "Starej Damy" są bowiem skłonni rozważyć oferty innych klubów, a według informacji włoskiego "Tuttosportu" bardzo chętnie u siebie Milika widziałby prowadzący AS Romę Jose Mourinho.

Polski napastnik nic nie robi sobie z transferowych spekulacji i ciężko pracuje, by w jak najlepszy sposób zainaugurować zbliżający się sezon, a także zyskać przychylność swojego trenera. Warto podkreślić, że w trakcie okresu przygotowawczego omijały go kontuzję, choć dyspozycja strzelecka pozostawiała wiele do życzenia.

Arkadiusz Milik wpisał się na listę strzelców. Cudowny gol Polaka

Idealnym momentem na przełamanie było towarzyskie spotkanie z drużyną rezerw, która na co dzień występuje na poziomie Serie C. Jak można się spodziewać, główny zespół Juventusu nie miał najmniejszych problemów z mniej doświadczonymi rywalami, gładko wygrywając 8:0. W 78 minucie na listę strzelców wpisał się Arkadiusz Milik, który pewnym strzałem umieścił piłkę w siatce.

Warto podkreślić, że w tej sytuacji do reprezentanta Polski uśmiechnęło się szczęście, ponieważ futbolówka w przypadkowych okolicznościach znalazła się pod jego nogami. Napastnik wykorzystał zamieszanie i pokonał bezradnego bramkarza, który nie miał najmniejszych szans na odpowiednią reakcję.

Dla Milika było to ważne trafienie. Jego niemoc strzelecka trwała aż od 30 kwietnia, kiedy to zdobył gola w ligowym starciu z Bologną. W czerwcu bieżącego roku wpisał się na listę strzelców w pamiętnym meczu z Mołdawią (2:3) w ramach eliminacji do Euro 2024.

Co niezwykle ważne, ekipa Juventusu ma przed bieżącym sezonem trochę dłuższe wakacje, po tym jak został wycofany z eliminacji Ligi Konferencji, a w jego miejsce "wskoczyła" Fiorentina. Piłkarze Allegriego 12 sierpnia zagrają towarzysko z Atalantą, a sezon Serie A zaczną 20 sierpnia, od wyjazdowego meczu z Udinese.









Arkadiusz Milik / AFP/VINCENZO PINTO/ / AFP

Arkadiusz Milik Juventus / ZUMA/NEWSPIX.PL / Newspix