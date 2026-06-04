Arbiter runął na murawę. Koniec fantastycznej passy. Mbappe i spółka zatrzymani

Dla aktualnych wicemistrzów świata potyczka z Wybrzeżem Kości Słoniowej była przedostatnim sprawdzianem przed finałami MŚ. Na obiekcie w Nantes pojawiła się silna jedenastka z Kylianem Mbappe w roli kapitana. Miało być bez kalkulacji i efektownie.

Francuzi zamierzali przedłużyć passę zwycięstw do pięciu. Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku pokonali Ukrainę (4:0) i Azerbejdżan (3:1). Z kolei w marcu rozprawili się z Brazylią (2:1) i Kolumbią (3:1).

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Pierwsza odsłona długo nie dostarczała spodziewanych emocji. Gospodarze stworzyli sobie dwie dogodne sytuacje do zdobycia bramki. Uderzenie Mbappe wybronił Yahia Fofana, z kolei Rayan Cherki zbyt długo zwlekał ze strzałem i w efekcie stracił piłkę.

Ale to właśnie Cherki otworzył wynik spotkania. Trzeba było na to zaczekać do 45. minuty. Zawodnik Manchesteru City otrzymał podanie w okolicach pola karnego i po krótkim dryblingu - mimo asysty czterech rywali - umieścił piłkę w siatce.

Publika ożywiła się po chwili już w doliczonym czasie gry, gdy na murawę runął austriacki arbiter Sebastian Gishamer. Był to efekt, jaki barkiem w szczękę wymierzył mu Franck Kessie. Były gracz Barcelony chwilę wcześniej zobaczył żółty kartonik. Rozjemca nie sięgnął po drugą kartkę - uznał, że naruszenie jego nietykalności cielesnej miało charakter losowej kolizji.

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"Tricolores" poczuli się ze skromnym prowadzeniem najwyraźniej zbyt pewnie. Skutek? Po zamianie stron zostali skarceni i to dwukrotnie. Najpierw sytuację sam na sam z francuskim golkiperem wykorzystał Guela Doue, a w ostatnich minutach oskrzydlającą akcję strzałem bez przyjęcia sfinalizował Amad Diallo.

W ten sposób wybrańcy Didiera Deschampsa, który po mundialu żegna się z posadą selekcjonera, zakończyli serię potyczek bez porażki na dziewięciu. W najbliższy poniedziałek zmierzą się z Irlandią Północną. Będzie to dla nich ostatni testmecz przed finałami MŚ.

Reprezentacja Francji trafiła do grupy I. Turniej zainauguruje od starcia z Senegalem (16 czerwca). Później zmierzy się również z Irakiem i Norwegią.

Mundial odbędzie się w dniach 11 czerwca - 19 lipca. Współgospodarzami czempionatu są Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Po raz pierwszy o tytuł mistrza świata powalczy 48 ekip.

Statystyki meczu Francja 1 - 2 Wyb. Kości Słoniowej Posiadanie piłki 60% 40% Strzały 14 7 Strzały celne 6 3 Strzały niecelne 6 4 Strzały zablokowane 2 0 Ataki 105 53

Rezultat spotkania tuż przed przerwą otworzył Rayan Cherki LOIC VENANCE AFP

Selekcjoner wicemistrzów świata Didier Deschamps LOIC VENANCE AFP

Bohaterem wieczoru okazał się Guela Doue (na pierwszym planie) - autor gola i asysty. To starszy brat Desire Doue siedzącego na ławce rezerwowych... w ekipie Francji LOIC VENANCE AFP





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