Arabski klub wyśmiał Michniewicza. Przygotowali specjalną grafikę

Przygoda Czesława Michniewicza z Arabią Saudyjską zaczęła się bardzo niedawno. Były selekcjoner reprezentacji Polski na gali otwarcia tamtejszej ligi spotkał się z wieloma słynnymi postaciami ze świata piłki, które również zasiliły te rozgrywki. Szkoleniowiec miał rzekomo podchodzić do kolejnych gwiazd i prosić je o wspólne zdjęcie. Na jego mediach społecznościowych później znalazło się "selfie" z Karimem Benzemą.

Przeciętny początek sezonu Abha Club. Zespół Michniewicza w drugiej połowie tabeli

Czesław Michniewicz ze Stevenem Gerrardem przegrał, ale jego Abha Club po sześciu meczach plasuje się na 11. miejscu tabeli ligowej. Biorąc pod uwagę potencjał tego zespołu, trzeba ocenić, że nie jest to żaden tragiczny wynik. Dla Polaka wciąż jest to początek w Arabii Saudyjskiej i wciąż może on wprowadzić swój zespół na wyższy poziom, przede wszystkim taktyczny.