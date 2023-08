Arabowie oszaleli na punkcie gwiazd. Znany piłkarz dostał drogi prezent

Al-Ittihad bardzo dobrze weszło w nowy sezon ligi saudyjskiej, wygrywając 3:0 na wyjeździe z Al-Raed , co dało mu pierwsze miejsce w ligowej tabeli po tej serii gier. Następnym wyzwaniem klubu z Dżuddy będzie spotkanie domowe z Al Taee .

Fan wręczył piłkarzowi drogi zegarek. Sytuacja w Arabii Saudyjskiej jest doprawdy szalona

Wydaje się, że na początku brazylijski pomocnik nie do końca wiedział, o co chodzi. Jednak gdy zorientował się, że fan z uśmiechem na ustach wręcza mu tak drogi prezent , uśmiechnął się i podziękował mu przybiciem "piątki".

Uśmiechnięty Fabinho chciał odejść od dziennikarza - w tym momencie zegarek spadł mu z ręki na ziemię. Były piłkarz Liverpoolu wyraźnie się wystraszył i od razu spojrzał, czy jego nowe "cacko" jest całe. Zegarkowi na szczęście nic się nie stało, ale nawet gdyby, możliwe, że Ibrahim Al-Faryan lada moment zorganizowałby zastępczy egzemplarz. Wygląda bowiem na to, że Saudyjczycy kompletnie nie liczą się z kosztami wydawanymi na piłkarzy i ich luksusy.

Fabinho jest najdrożej kupionym piłkarzem w historii Al-Ittihad. Brazylijczyk kosztował klub z Dżuddy 46,7 miliona euro. Dzieli on szatnię z gwiazdami takimi jak: Karim Benzema, N'Golo Kante czy Jota. Czy tego lata do tego zespołu przeniesie się więcej uznanych piłkarzy z europejskich boisk? To bardzo możliwe.