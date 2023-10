Choć Gianni Infantino zachwalał organizację Mistrzostw Świata w Katarze, wyglądało to jak robienie na siłę dobrej miny do złej gry. Kibice narzekali na wiele aspektów, zaczynając od braku odpowiedniego klimatu, po utrudniony dostęp do zakupu alkoholu. Wyśmiewano również fakt, że organizatorzy turnieju starali się zapełniać stadiony "wynajętymi" kibicami. Internauci wychwycili nawet, że te same osoby prezentowane w mediach społecznościowych potrafiły na przestrzeni dni zmieniać bliskie sobie barwy narodowe.