Arabia Saudyjska pozazdrościła Katarowi tego, że to on jako pierwszy kraj arabski zorganizował piłkarskie mistrzostwa świata i w jakimś sensie ją w tym ubiegł. Saudyjczycy jednak nie zamierzają się poddawać i podjęli starania o organizację mundialu w 2030 roku (jako że edycja w 2026 roku jest już przyznana Ameryce Północnej - Kanadzie, Stanom Zjednoczonym i Meksykowi.

Jak informowaliśmy na łamach Interii, saudyjska propozycja jest jednak tak skonstruowana, by obejmować także dwa inne kraje - Grecję i Egipt. Po co? Prawdopodobnie po to, aby uniknąć zarzutów związanych z tym, że tak często mistrzostwa świata organizowane są w Azji czy też wręcz w krajach arabskich i Zatoki Perskiej, co drugą edycję. Teraz Arabia Saudyjska może powiedzieć, że jest tylko jednym z kandydatów, a turniej nie jest przewidziany dla Azji, ale po raz pierwszy w historii dla trzech kontynentów, także Europy i Afryki.