Arabia Saudyjska nie zwalnia tempa. Bierze gwiazdę ligi angielskiej

Kibice zastanawiają się nad tym procederem i porównują do dawnych zakupów, jakie robiły kluby w Chinach czy tworzących zawodową ligę piłkarską Indii. Wygląda jednak na to, że w wypadku Arabii Saudyjskiej sytuacja jest inna i na większą skalę, a Saudyjczycy nie budują krótkotrwałej bańki. Ich ambicją jest ściągnięcie jak największej liczby gwiazd i uczynienie z saudyjskiej ligi rozgrywek atrakcyjnych i czołowych w świecie.

Przy czym, chociaż zawodników ściągają poszczególne kluby, to cały proceder ma charakter rządowy i jest odgórnie sterowany. Ministerstwo sportu Arabii Saudyjskiej ogłosiło w czerwcu, że Krajowy Fundusz Inwestycji Publicznych (PIF) przejmie kontrolę nad czterema zespołami saudyjskiej Pro League — Al Ahli, Al Ittihad, Al Hilal i Al Nassr — co ma doprowadzić do napływu zagranicznych talentów. I to się dzieje. Kolejni piłkarze z Europy i gwiazdy europejskiego futbolu dostają propozycje z Arabii Saudyjskiej.