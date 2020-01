Żywa legenda polskiej piłki i jeden z najlepszych obrońców w historii reprezentacji Polski - tak w skrócie opisać można postać Antoniego Szymanowskiego, który kończy dzisiaj 69 lat.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zbigniew Boniek dla Interii: Na starcie mam uprzywilejowaną pozycję. Wideo TV Interia

Szymanowski przyszedł na świat 13 stycznia 1951 roku w Tomaszowie Mazowieckim, lecz od małego mieszkał w Krakowie. To właśnie tam, w barwach Wisły, dał się poznać całej piłkarskiej Polsce. O jego umiejętnościach niech świadczy to, że w 2006 roku został wybrany sportowcem stulecia "Białej Gwiazdy".

Reklama

W swojej karierze bronił także barw: Gwardii Warszawa, oraz belgijskiej drużyny FC Brügge. Osiągał także sukcesy z reprezentacją, będąc jednym z najlepszych defensorów na świecie. W swojej gablocie ma dwa medale igrzysk olimpijskich: złoty z 1972 roku oraz srebrny z 1976 roku, a także brąz mistrzostw świata z 1974 roku.

Szymanowski znalazł się także, w ogłoszonej pod koniec ubiegłego roku, jedenastce stulecia PZPN-u. Obecnie prowadzi grający w krakowskiej "okręgówce" Przebój Wolbrom



- Jeśli miałbym porównać siebie do któregoś z piłkarzy grających dzisiaj na prawej stronie obrony, to wybór padłby na Daniego Alvesa. Kiedy widzę, jak on zasuwa prawym skrzydłem, to od razu człowiek się uśmiecha - tak kilka lat temu Szymanowski opisywał swoją boiskową charakterystykę w rozmowie z Interią. Cały wywiad i szczegółową sylwetkę 69-latka znajdziesz TUTAJ - KLIKNIJ !

Wszystkiego najlepszego, Panie Antoni!

Zdjęcie Antoni Szymanowski w meczu z Brazylią na MŚ 1974 r. Fot. John Varley / John Varley / Newspix

TB