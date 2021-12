Paulo Sousa chce odejść z reprezentacji Polski! Według informacji Interii Portugalczyk poinformował prezesa PZPN Cezarego Kuleszę o ofercie, jaką otrzymał z Flamengo Rio de Janeiro i poprosił o natychmiastowe rozwiązanie kontraktu. 51-letni szkoleniowiec przyznał, że zdecydował się przyjąć propozycję z Brazylii i nie chce poprowadzić naszej reprezentacji w barażach o awans do mistrzostw świata.

Paweł Czado: Co pan sądzi o zamiarach Paulo Sousy?

Antoni Piechniczek: Ta decyzja moim zdaniem bardzo źle o nim świadczy. Zaufaliśmy mu, był w Polsce przez wielu życzliwie oceniany, ale okazało się, że... za bardzo życzliwie. Uważam, że tu wcale nie chodzi o dobry kontrakt z Flamengo Rio de Janeiro czy jakimkolwiek innym sławnym klubem.

Paulo Sousa się przestraszył

Moim zdaniem chodzi o coś innego: Paulo Sousa zwyczajnie się przestraszył! Zdał sobie sprawę, jak trudno będzie poprowadzić Polskę w meczu przeciw Rosji w Moskwie. Dla mnie to zwykła ucieczka.



Dla polskiego trenera praca z reprezentacją jest szczytem marzeń. Okazuje się, że dla zagranicznego może być również... trampoliną.

- Jest mi przykro kiedy słyszę o tym jak została przez Paulo Sousę potraktowana reprezentacja Polski. Tak pięknie Portugalczyk mówił o naszym kraju. Tak pięknie mówił o Janie Pawle II. Tak pięknie mówił o piłkarzach. Taki dumny był, że może prowadzić Roberta Lewandowskiego, najlepszego napastnika świata.

Antoni Piechniczek: "Przeciw Rosji reprezentację powinien poprowadzić Polak"

A teraz? Jest mi bardzo przykro: uważam, że Paulo Sousa okazał się tchórzem, nie wytrzymał ciśnienia. To z jego strony zwykła dezercja!



W razie odejścia Paulo Sousy kto powinien poprowadzić naszą reprezentację?



- Nie chcę wskazywać kandydatów. Wiem tylko, że powinien to być Polak. Do meczu z Rosją zostało bardzo niewiele czasu, więc to musi być szkoleniowiec, który zna tę reprezentację, zna jej problemy. Nie musi się jej uczyć a tak byłoby w przypadku kolejnego szkoleniowca z zagranicy.