Andrzej Iwan do Hiszpanii wyjeżdżał jako podstawowy środkowy napastnik

Tymczasem właśnie na Sądową, jeszcze pod koniec grudnia, Andrzej Iwan do mnie przyszedł. Wypiliśmy kawę. "Panie trenerze" - rozpoczął. "Mam prośbę. Wiem, że będzie pan rozsyłał powołania na zimowy obóz do Karpacza. Proszę pana żeby pan nie powoływał mnie na to zgrupowanie, ze względów rodzinnych". Zdziwiłem się wtedy, ale nie drążyłem tematu, on też więcej o szczegółach nie mówił. "Andrzej, ja jeszcze nie rozesłałem powołań, a ty już zgłaszasz rezygnację. Nie mogę się na to zgodzić" - odparłem. Powołałem go na ten obóz, pojechał i wziął w nim udział. Tworzyłem własną reprezentację, wszyscy, także piłkarze przyglądali się każdemu mojemu ruchowi.