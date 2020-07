Były napastnik Lechii Gdańsk, Antonio Čolak, został najlepszym strzelcem ligi chorwackiej. ​W ostatniej kolejce sezonu zdobył dla Rijeki aż cztery gole. Łącznie 20 razy trafił do siatki, najwięcej w lidze.

Čolak grał w Ekstraklasie, w barwach Lechii w sezonie 2014/15. W drugiej połowie tych rozgrywek szkoleniowcem gdańszczan był obecny selekcjoner, Jerzy Brzęczek. Urodzony w Niemczech Chorwat był podstawowym napastnikiem nadmorskiej drużyny, w całym sezonie w 30 spotkaniach zdobył 10 bramek. Miał zostać w Lechii na kolejny sezon, ale został dosłownie ściągnięty z rozgrzewki przed sparingiem z VfL Wolfsburg. Jego ówczesny klub 1.FC Nuernberg zdecydował się sprzedać piłkarza do Hoffenheim.

Tam Čolak nie pograł, natychmiast został wypożyczony do 1.FC Kaiserslautern. Kolejne sezony spędzał w Darmstadt i Ingolstadt, by ostatecznie zakotwiczyć w chorwackiej Rijece. W sezonie 2018/19 zdobył 12 goli i krajowy puchar. Kolejne rozgrywki ligowe, te właśnie zakończone, były jeszcze bardziej udane pod względem osiągnięć indywidualnych. Chorwacki snajper aż 20 razy trafił do siatki i podzielił koronę króla strzelców z Mirko Mariciem z Osijeku i Mijem Caktašem z Hajduka Split. Należy jednak zauważyć, że jego konkurenci sporo bramek zdobyli z rzutów karnych, odpowiednio sześć i osiem, podczas gdy Čolak jedynie dwie. Były napastnik Lechii miał fantastyczną końcówkę sezonu. Tydzień temu trafił dwa razy w zwycięskim wyjazdowym meczu z Hajdukiem w Splicie (3-2), a w ostatniej kolejce aż cztery razy pokonał bramkarza Istra 1961 w meczu zakończonym rezultatem 4-2.

Rijeka finiszowała w lidze na trzecim miejscu, ma też szansę obronić krajowy puchar, 1 sierpnia w meczu finałowym zmierzy się z Lokomotivą Zagrzeb. Przypomnijmy, iż inny klub z Zabrzebia, Dinamo z Damianem Kądziorem w składzie zapewniło sobie tytuł mistrzowski na sześć kolejek przed końcem rozgrywek .



Čolak to nie jedyny były napastnik Lechii, który w zakończonym sezonie zdobył strzelecką koronę. Pisaliśmy o Marco Paixao i jego rekordach w drugiej lidze tureckiej . W Gdańsku nikt jednak nie żałuje odejścia tych zawodników, w Lechii wciąż gra bliźniak Marco Paixao, Flavio, który jest niczym wino - im starszy, tym lepszy. Zawodnik we wrześniu skończy 36 lat, a w zakończonym sezonie Ekstraklasy zdobył 14 goli, zdecydowanie najwięcej w Lechii. Flavio Paixao jest najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii Ekstraklasy z 79 golami i najskuteczniejszym graczem Lechii w jej ekstraklasowych dziejach z 55 trafieniami.