Mateusz Musiałowski w 2020 roku zdecydował się na kluczowy krok w swojej karierze. Wówczas bowiem utalentowany Polak uznał, że to najlepszy możliwy czas na zmianę klubu. Drużynę UKS SMS Łódź zamienił na młodzieżowe zespoły Liverpoolu. W głowie oczywiście musiał mieć wizję, w której to on za jakiś czas będzie jednym z juniorów, którzy przebiją się do gry w drużynie Juergena Kloppa.

Szybko w Anglii zrobił wrażenie. Za jego główny atut od początku uważano drybling, którym wielu przypomniał Leo Messiego. Taka łatka zwykle jest jednak krzywdząca, o czym mówią otwarcie Anglicy. - Nie z własnej winy, Musiałowski mógł zostać przehajpowany przez dziennikarzy. Porównania do Messiego nigdy nie wychodzą młodemu piłkarzowi na dobre, a media społecznościowe jeszcze to potęgują - ocenił dla TVP Sport Lewis Bower, który zawodowo zajmuje się młodzieżowym zespołami Liverpoolu.

Anglicy nie mają wątpliwości ws. Musiałowskiego. Wielki talent

Trudno jednak było nie zachwycać się tym aspektem w grze utalentowanego Polaka. Wystarczy powiedzieć, że przecież sam Klopp był zauroczony tym, co w elemencie dryblingu potrafi Musiałowski. Trzeba w tym miejscu wspomnieć, że swego czasu Niemiec zaprosił naszego skrzydłowego na treningi pierwszej drużyny, aby ten imitował grę Viniciusa Juniora z Realu Madryt. Musiałowski miał przygotować Trenta Alexandra Arnolda na spotkanie ze świetnym Brazylijczykiem.

Bower jest jednak zdania, że drybling to nie wszystko, co może zaoferować Musiałowski na murawie. - Pięciosekundowy drybling nie byłby prawdziwym podsumowaniem gry Musiałowskiego, ale kibice mają w pamięci tylko te wycinki. To wszechstronny piłkarz. Gdziekolwiek pójdzie, będzie ekscytującym graczem. To drobny drybler, który bezkompromisowo potrafi okiwać rywali. Nie ma znaczenia wzrost czy wiek przeciwnika, Musiałowski jest w stanie znaleźć sposób na przedarcie się przez najbardziej wąskie przestrzenie - dodał, oceniając grę Musiałowskiego bardziej ogólnie.

Jak na razie jednak fakt jest taki, że Musiałowski nie zadebiutował w pierwszym zespole Liverpoolu, a był tego dosyć blisko. Polak minionego lata mógł także opuścić szeregi angielskiego zespołu na rzecz przenosin do austriackiej Bundesligi. Do tego jednak nie doszło i Musiałowski wciąż gra w drugim zespole "The Reds". Trzeba jednak przyznać, że obecny sezon rozpoczął w naprawdę dobrym stylu.

- Musiałowski rozpoczął sezon imponująco po tym, jak w poprzednim spadł nieco na margines - może nie pod względem wyników lub spadku umiejętności, ale ambitne wyżyny, które w jego przypadku przewidywano, wydawały się poza zasięgiem - ocenił Bower. Dodał także, że Polak z pewnością nie jest pierwszym do wejścia z drużyny juniorów. - Na ten moment co najmniej dwóch piłkarzy jest przed nim w hierarchii, jeśli chodzi o awans z akademii. Udowodnił, że potrafi grać na lewym skrzydle lub jako najbardziej wysunięty pomocnik - stwierdził Bower.

Warto pamiętać także, że kontrakt Musiałowskiego wygasa właściwie lada dzień, bo dokładnie w czerwcu 2024 roku. Przy braku przedłużenia umowy, Polak będzie mógł szukać swobodnie nowego klubu. Bower uważa, że jego odejście będzie stratą naprawdę utalentowanego gracza.

Ponieważ kontrakt Musiałowskiego wygasa po sezonie wygasa, a piłkarz za chwilę będzie obchodził 20. urodziny, to te fakty mogą zachęcić go do szukania miejsca z dala od Liverpoolu. Choć nie da się ukryć, że jest niezwykle utalentowany, to przełom w Liverpoolu często wiąże się z odrobiną szczęścia i nieodwzajemnionym standardem ~ - zakończył w rozmowie z TVP Sport.

Jak na razie młody Polak w juniorskich drużynach Liverpoolu wystąpił łącznie 75 razy. Strzelił w tym czasie 28 goli oraz sześć razy asystował. Warto powiedzieć, że w tym sezonie trener wystawia go na środku ataku, co pozwala mu się na pewno rozwijać. Pozostaje czekać, jak dalej potoczy się ta kariera. Potencjał na dobrą przygodę z piłką na pewno jest i Anglicy to widzą.

