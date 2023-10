Anglicy zachwycają się Polakiem. W końcu się odrodził. "Klejnot"

Polak miał być tym, który z racji na swoje umiejętności dryblerskie, przygotuje Trenta Alexandra Arnolda do pojedynków z być może obecnie najlepszym w tej kwestii Viniciusem Juniorem . To pokazuje, jak wysoko cenione są umiejętności ofensywne Musiałowskiego w Liverpool u. 19-latek jak na razie nie dostał jednak szansy debiutu w pierwszej drużynie, choć okazje były.

Mateusz Musiałowski zachwyca w Anglii. "Klejnot"

We wtorek 10 października Musiałowski dał jednak sygnał klubowi, aby pomyśleć nad przedłużeniem porozumienia. Liverpool U-21 przegrał wprawdzie 2:5 z Blackpool w EFL Trophy Cup, ale Musiałowski był w tym meczu gwiazdą po stronie Liverpoolu. "Prawdziwa cierń w obronie Blackpool, nie mogli odebrać mu piłki. Świetna asysta dla przy pierwszym golu dla Liverpoolu po zdobyciu posiadania w środku pola i podaniu do Paula Glatzela, a następnie był w odpowiednim miejsce do wyrównania" - czytamy na "LiverpoolEcho.com". Dziennikarze wystawili Musiałowskiemu ósemkę, najwyższą notę w zespole, co przy takim wyniku musi robić wrażenie.

Fabian Mrozek porównany do legendy. Zachował się, jak Seaman

Dziennikarz chwali Musiałowskiego za to, jak rozwinął się w kwestiach fizycznych, które nie były dla niego w ostatnich latach dobre, a w meczu z Blackpool wystąpił na pozycji napastnika i dał sobie radę. "W przeszłości Polak być może zmagałby się z fizycznością takiego wyzwania, ale tego już nie można mu zarzucić" - czytamy w artykule na "LiverpoolEcho.com". To niewątpliwie musi cieszyć, bo można było mieć obawy o fizyczność Musiałowskiego, ale zdaje się, że Polak idzie w dobrą stronę.

Co ważne, w młodzieżowych drużynach Liverpoolu występuje także drugi Polak. W bramce tego zespołu w meczu z Blackpool stał Fabian Mrozek, który co ciekawe, mimo wpuszczenia aż pięciu goli również dostał ósemkę i razem z Musiałowskim został wybrany najlepszym zawodnikiem w drużynie "The Reds". Dziennikarze porównali go nawet do legendarnego Davida Seamana.