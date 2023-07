Anglicy mistrzami Europy. Niebywałe, jak tego dokonali. Aż trudno uwierzyć

Anglia przypieczętowała triumf meczem finałowym, w którym pokonała Hiszpanię 1:0. Anglicy mogli objąć prowadzenie w piątej minucie, gdy napastnik Newcastle United Anthony Gordon zbiegł ze skrzydła w pole karne i oddał strzał po ziemi, lecz bramkarz Arnau Tenas odbił piłkę. Po chwili Gordon dośrodkował do Morgana Gibbsa-White'a, ale pomocnik Notthingham Forest nie dobiegł do piłki.

Tuż przed przerwą Palmer został sfaulowany przed polem karnym i wykonał rzut wolny. Piłka odbiła się od pomocnika Liverpoolu Curtisa Jonesa, zmieniła tor lotu i wpadła do bramki.

W ostatniej minucie doliczonego do drugiej połowy czasu sędzia podyktował rzut karny. Ruiz miał okazję doprowadzić do dogrywki z 11 metrów, lecz Trafford obronił jego strzał oraz dobitkę.

Anglicy utrzymali skromne prowadzenie i trzeci raz w historii wygrali ME U21 . Wcześniej dokonali tego w 1982 i 1984 roku.

Anglia była absolutną rewelacją Euro U-21

Tegoroczny turniej był również kwalifikacją na igrzyska w Paryżu w 2024 roku. Europa ma trzy miejsca w olimpijskim turnieju piłkarskim, nie licząc gospodarzy Francuzów, którzy automatycznie się kwalifikują. To oznacza, że z tegorocznych ME do lat 21 awans wywalczyły Hiszpania, Izrael i Ukraina. Reprezentacja Anglii nie wystąpi w igrzyskach, ponieważ uczestnicząca w nich Wielka Brytania nie ma wspólnej drużyny piłkarskiej.