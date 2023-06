Macedończycy przystąpili do starcia z Anglią w Manchesterze z optymizmem. Ostatnio nie przegrywali, a eliminacje do Euro 2024 rozpoczęli od pokonania Malty 2:1. Grupę mają morderczą, bo poza Anglią grają tu także Włochy i Ukraina, więc tym razem o awans na kolejne Mistrzostwa Europy nie będzie łatwo. A Macedonia uczestniczyła w poprzednich. Nie wygrała wtedy meczu, przegrała m.in. z Ukrainą.

Rozmiary klęski z Anglią przerosły Macedończyków. To ich najwyższa porażka w całej historii międzynarodowych występów, która trwa od 1993 roku i zwycięskiego debiutu ze Słowenią. Do tej pory najwyższymi klęskami Macedonii były 1:6 z Czechami w 2005 roku i 0:5 Belgią , Słowacją czy Węgrami . Anglicy poprawili te wyniki, a jednocześnie sami zanotowali najwyższą wygraną od półtora roku, kiedy to zdemolowali 10:0 San Marino.

Anglia najlepsza w eliminacjach Euro 2024

Zespół angielski to finalista ostatniego Euro, kiedy to przegrał w finale na Wembley z Włochami. W tych eliminacjach angielska ekipa wzięła już rewanż na Włochach, ograła ich na wyjeździe 2:1 i postawiła w bardzo trudnej sytuacji. I to nawet biorąc pod uwagę fakt, że awansują bezpośrednio dwie najlepsze ekipy w grupie. Do gry wszak włączyła się jeszcze Ukraina.