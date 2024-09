Anglia może stracić organizację Euro, UEFA ostrzega. Zareagował sam premier

Czy Anglia straci prawo do organizacji Euro 2028? UEFA wysłała wyraźne ostrzeżenie.

Anglia chce regulatora dla pięciu najsilniejszych lig

Jeszcze poprzedni rząd Anglii wpadł na pomysł, by stworzyć nowego regulatora dla męskiej piłki nożnej. Nowa organizacja miałaby za główne zadanie ograniczenie niegospodarności finansowej w futbolu.

W Championship 58 procent klubów z topowych 92 jest technicznie niewypłacalna i notuje roczne straty w wysokości dziesięciu milionów funtów rocznie - i jest to określane "sukcesem". Futbol jako przemysł desperacko potrzebuje finansowych reform

UEFA mówi wprost: rząd nie może nadzorować organizacji piłkarskich

Wprowadzenie planu w życie może sprowadzić na Partię Pracy i cały angielski rząd ogromne problemy. UEFA stawia bowiem sprawę jasno. Przez lata tak zorganizowali swoje regulaminy, by uniemożliwić jakiemukolwiek krajowi ingerencję w związki piłkarskie. Plan Anglików w klarowny sposób przeczy tej zasadzie.

Sekretarz generalny UEFA, Theodor Theodoris, wystosował list do minister kultury, Lisy Nandy. W nim jasno podkreślono, że "niezależność" od rządu jest dla federacji absolutnie kluczowa. Mało tego, jeżeli plan wejdzie w życie, możliwe jest nie tylko wykluczenie angielskich drużyn z rozgrywek spod egidy UEFA, ale i zabranie krajowi miana współorganizatora Euro 2028 .

W dogłębnej analizie BBC możemy przeczytać, że eksperci nie spodziewają się, by doszło do aż tak radykalnych kroków. Ostatecznie Premier League oraz angielska kadra to niezwykle istotne aktywa dla UEFA. Jest jednak istotny warunek: Anglicy muszą dotrzymać słowa, a ich nowy twór nie może mieć większego zakresu odpowiedzialności, niż ten, o którym mówi się obecnie.